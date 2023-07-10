Всё это было бы смешно, Когда бы не было так грустно

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Официальные власти Украины написали для Белого дома "расписку", гарантирующую, что кассетные боеприпасы, переданные ВСУ, не будут применены по территории РФ. Такой "приятной новостью" поделился помощник американского президента Джейк Салливан, пишет РИА Новости.

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Со слов высокопоставленного чиновника, украинские военные пообещали не применять кассетные боеприпасы против целей на территории России и в населённых пунктах. И как заверил Салливан, среди государств-членов НАТО, не ожидается никаких разногласий по поводу факта передачи запрещённого во множестве стран вооружения Украине.





Источник фото: ru.wikipedia.org







Помимо кассетных бомб Пентагон в очередном пакете военной помощи отправит на Украину и бронетехнику. Так же внимание в списке передаваемого вооружения привлекли снаряды М483А1 и М864, давно не выпускаемые в США.

А те самые артиллерийские снаряды типа DPICM с кассетной боевой частью будут переданы в самое ближайшее время.

Механизм работы таких боеприпасов довольно простой: по достижении 200-метровой высоты основной снаряд взрывается, разбрасывая по местности дополнительные боеприпасы, начинённые поражающими элементами. И вот тут как раз кроется самая большая проблема: суббоеприпасы не оснащены механизмом самоликвидации, в результате чего на земле совсем не по плану появляется самая настоящая мина, и таких мин может быть множество.

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В той же Камбодже разбросанные ещё 50 лет назад суббоеприпасы продолжают собирать свою кровавую жатву среди местного населения. Но американское правительство об этом конечно же не знает...