Американский бизнесмен Илон Маск уверенно считает, что провал украинского контрнаступления приведёт к печальным последствиям официального Киева: восточноевропейская республика очень быстро лишится значительной части своих территорий. Своими мыслями по поводу конфликта между Украиной и Россией он поделился в своем профиле одной из социальных сетей.
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Как считает владелец Tesla, если украинская армия провалится в своём контрнаступлении и не досчитается значительного количества тяжёлой боевой техники и живой силы, то с высокой вероятностью стоит ждать утерянных украинских земель.
Источник фотографии: rg.ru
Если это понимает и сугубо гражданский человек, такой как Маск, об этом прекрасно догадываются и в командовании ВСУ, сдерживая наступление основными силами на российские оборонительные позиции.
По теоретическим расчётам Илона, Кремль одержит победу в войне на истощение разнообразных ресурсов, в том числе и человеческого потенциала, так как войска России по численному составу больше ВСУ.
И как считает журналист газеты Guardian Саймон Тисдал, ситуация может дойти до того, что Владимиру Зеленскому придётся заключать мирный договор и отказаться от ряда украинских земель, если то самое контрнаступление ВСУ будет признано крайне неудачным.