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4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Российская армия скоординированными действиями и грамотным использованием местности смогла нейтрализовать штурмовую колонну бронированной техники украинской армии. Объективный контроль показал существенное количество поражённых в реальном времени танков и более лёгкой бронетехники сил ВСУ.

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Штурмовая группа украинских танков и гусеничных БМП решила прорваться сквозь минное поле, не особо задумываясь о последствиях неудачного прорыва, а он оказался именно таковым: то что не подорвалось на плотной заминированном поле, было перемолото точным огнём российских артиллеристов.





Источник фото: скриншот из видео





Итогом неудачного наступления по информации российского МО стали по крайней мере 10 выведенных из строя бронеединиц ВСУ. Часть от общего количества поражённой техники составили западные образцы вооружения.

А тем временем уже сами американские журналисты сообщают, что передача Украине так называемых кассетных боеприпасов свидетельствует об утрате преимущества на поле боя украинской армии и о больших проблемах с тем самым контрнаступлением. Кроме того "аукается" это и самой Америке: моральное право называться самой демократичной страной мира и передовым оплотом свобод будет вскоре утеряно, сообщает издание Sky News.





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