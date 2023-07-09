Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Минобороны РФ опубликовало кадры поражения колонны бронетехники ВСУ огнём артиллерии и минами
Не ходите дети в Африку гулять
рекомендации
-50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену
iPhone 14 128Gb - цена упала на порядок
4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие
-37 000р на iPhone 14 Pro Max
65" 4K TV Philips дешевле 50 тр
43" TV Philips дешевле 20 тр
4К телевизоры до 20.000р - целая гора 43"
-40% на Xiaomi Redmi 10C
iPhone 11 дешевле 50 тр, цена в рублях падает
-30% на 65" 4K Xiaomi Mi TV

   Российская армия скоординированными действиями и грамотным использованием местности смогла нейтрализовать штурмовую колонну бронированной техники украинской армии. Объективный контроль показал существенное количество поражённых в реальном времени танков и более лёгкой бронетехники сил ВСУ.

реклама

   Штурмовая группа украинских танков и гусеничных БМП решила прорваться сквозь минное поле, не особо задумываясь о последствиях неудачного прорыва, а он оказался именно таковым: то что не подорвалось на плотной заминированном поле, было перемолото точным огнём российских артиллеристов.


Источник фото: скриншот из видео

   Итогом неудачного наступления по информации российского МО стали по крайней мере 10 выведенных из строя бронеединиц ВСУ. Часть от общего количества поражённой техники составили западные образцы вооружения.

   А тем временем уже сами американские журналисты сообщают, что передача Украине так называемых кассетных боеприпасов свидетельствует об утрате преимущества на поле боя украинской армии и о больших проблемах с тем самым контрнаступлением. Кроме того "аукается" это и самой Америке: моральное право называться самой демократичной страной мира и передовым оплотом свобод будет вскоре утеряно, сообщает издание Sky News.


рекомендации
-45000р на Xiaomi 12 Pro
в ДВА раза подешевел TV Philips 43"
43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
В ДВА раза подешевел Xiaomi 12
-40000р на iPhone 14 Pro
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
43" TV Philips дешевле 20 тр
Круто подешевел iPhone 14 Plus
85" TV Samsung подешевел на треть в рублях
в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
-50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену
65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#всу #вс рф #видео #мо рф #неудачный штурм всу
Источник: rg.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

WSJ: Украинское контрнаступление заглохло из-за дефицита танков, бронемашин и снарядов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир ЧВК 'Вагнер' подтверждает планы переброски бойцов в Белоруссию
11
ПТРК "Корнет" установил ряд рекордов на СВО: поразил 50 целей за день и пробил за раз 4 бронемашины
52
Западная пресса: Конфликт на Украине развеял все иллюзии о современных боевых действиях
22
Риттер: Войска РФ заглушили работу модулей HIMARS, заглушат и ATACMS
23
Губернатор Белгородской области объявляет об обстреле Шебекино и приостановке возвращения жителей
2
Вероятность раскола в НАТО из-за поставок Украине кассетных боеприпасов крайне мала
1
Полковник Макгрегор: Зеленский совершает ошибку, требуя больше оружия
4
В Пентагоне объяснили, какие виды кассетных бомб получит Украина
15
В истории мятежа Пригожина пока рано ставить точку
3
Командиры «Азова*» возвращаются из Турции на Украину
20
Intel испытывает проблемы с разработкой видеокарт Battlemage, конкурента RTX 4080 не будет — инсайд
4
Бойцы батальона «Запад-Ахмат» уничтожили склад боеприпасов и хранилище ГСМ ВСУ
+
NDR: Немецкая разведка прослушивала переговоры с Пригожиным
1
В США исключили вступление Украины в НАТО по итогам саммита альянса в Вильнюсе
3
Hindustan Times: захват британской Storm Shadow стал "большой победой" для Путина
1
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил подготовку военнослужащих по контракту
1
На 500-ый день с начала конфликта Зеленский записал видео с острова Змеиный
2
Командиры Азова вернулись на Украину
12
The Drive: трофейная ракета Storm Shadow может представлять ценность для России
2
GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ стоит непомерно дорого — за ASUS Strix просят больше, чем за RTX 4070
+

Популярные статьи

25 лучших снимков космического телескопа "Джеймс Уэбб" на сегодняшний день
1
Американский полковник Дуглас Макгрегор признал, что украинские солдаты массово сдаются в плен
26
Процессор или видеокарта – с чего начинать сборку игрового ПК, и на чём можно сэкономить
34
Как мне чинили по гарантии разъем питания на RTX 3080 Gigabyte
13
О красной неадекватности и объективности тестирования: учим русский язык
11
Сохранилась ли роль «тяжёлого» снайпера в современной войне
7
Как выглядят идеальные женщина и мужчина по мнению искусственного интеллекта
10
Машина времени - читаем отзывы об Overclockers.ru 2019г
14
Обзор смартфона Cubot X70 – 12 ГБ оперативки и дисплей 120 Гц в бюджетном сегменте
+
Мои впечатления от игры Rage 2. Часть 3
2

Сейчас обсуждают

Diman371
16:29
Динозавры все ещё рендерят в масках и блендерах? Есть облака давно для этих задач, а для особо продвинутые рендер в реальном времени на анриле.
Core i9-14900K сможет работать на частотах до 6.2 ГГц и будет быстрее i9-13900K на 8-15 % — инсайд
Luck-AD
16:29
У Заглота в лечебнице в палате вроде именно такой (ну и конвертер китайский он себе брал для ПК с "vga to ant") 320х240 вообще без проблем:
Выбираем недорогой телевизор для дачника – фильмы, природа и шашлык с минимальными компромиссами
Diman371
16:27
Эти камни для работы, а не игрушек. Для "геймеров" это заоблачные цены, но для людей использующие их по назначению, совсем нет.
Core i9-14900K сможет работать на частотах до 6.2 ГГц и будет быстрее i9-13900K на 8-15 % — инсайд
Александр Колодин
16:26
Эти шикарные военные 8 месяцев брали Бахмут и теряли в день по несколько сот своих бездарных вояк. Пригожин просто мясник.
Командир ЧВК 'Вагнер' подтверждает планы переброски бойцов в Белоруссию
Дмитрий Малинин
16:21
Условно потерять 10-20% без смены всего это нормально через года-я не такой что-бы выжимать всё и быть на острие прогресса! Мне достаточно средне-высокого уровня!
Intel Core 15-го поколения Arrow Lake выйдут в следующем году для сокета LGA 1851
Дмитрий Малинин
16:19
Возможно, ну а пока даже pci-e 5 ещё не стали использовать в видюхах-так что возможно и через лет 7 она актуальна будет. pci-e 3 вон лет 10 использовали и ничего
Intel Core 15-го поколения Arrow Lake выйдут в следующем году для сокета LGA 1851
Даниил Лавкрафт
16:18
Букварь купи, детвора. И почини капс или шифт - у тебя верхний регистр заело.
Командир ЧВК 'Вагнер' подтверждает планы переброски бойцов в Белоруссию
Даниил Лавкрафт
16:17
Букварь купи, детвора. И почини капс или шифт - у тебя верхний регистр заело.
Командир ЧВК 'Вагнер' подтверждает планы переброски бойцов в Белоруссию
Даниил Лавкрафт
16:16
Букварь купи, детвора. И почини капс или шифт - у тебя верхний регистр заело.
Командир ЧВК 'Вагнер' подтверждает планы переброски бойцов в Белоруссию
Евгений Сом
16:16
Ха ха ха ха ха ты чего вылез ребеночек трусливый, выше ты показал что из себя представляешь а дальше уже показываешь только насколько ничтожный ))))) И это не какие то мои фантазии, ты сам выше все эт...
Рогозин: российские инженеры уже изучают доставленную в Москву крылатую ракету Storm Shadow
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем