Украина ждёт очередной саммит НАТО, который должен состояться в Вильнюсе, одновременно с большой надеждой и не менее значительной тревогой. И как считает бывший чиновник Пентагона Дуглас Макгрегор, тревога вовсе не беспочвенна: финал вильнюсского форума может принести официальному Киеву лишь новые территориальные потери, а не вкус счастья. О том почему так случится, отставной полковник рассказал в своей беседе на ютьюб-канале Judging Freedom.
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По предположению старшего офицера, некое итоговое решение принятое в Литве, способно побудить Путина начать фазу активного наступления в зоне проведения российской спецоперации на Украине. Результатом стремительного оперативного маневра могут стать территориальные потери Украины. Кроме того, наступление возможно будет продлено до Одессы.
Источник фото: дзен-канал "Дилетант о политике"
Сказал отставник и почему Кремль не подстегивает взятие украинских городов: Путин не преследует захват украинских земель, а лишь защищает Россию.
Но как только НАТОвское начальство попробует ускорить течение украинского кризиса, Киев может недосчитаться ряда областей. В то же время западные специалисты, планирующие заработать в ходе своих потенциальных командировок на Украину для обслуживания таких же потенциальных истребителей F-16, должны "готовиться к земле" заранее: именно они станут одной из самых интересных целей для удара ВС РФ.