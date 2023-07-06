В армии Королевства сейчас на ходу лишь 40 танков - такой неутешительной статистикой познакомила островная газета The Daily Mail. В роли источника для которой выступил начальник штаба обороны Соединенного королевства адмирал Энтони Радакин.
реклама
Как считает офицер с большими звёздами на погонах, сухопутные силы "владычицы морской" располагают 200-ми танков. Но. Из общего количества лишь 1\5 всей техники способна выехать из ангаров. Остальные 160 ОБТ неработоспособны.
На флоте, который на протяжении многих веков являлся гордостью Лондона, ситуация вполне себе тоже аховая: из 17 крупных кораблей лишь 12 способны вести боевые действия.
Источник фото: inosmi.ru
А если ещё и совершить короткий экскурс в историю, то окажется, что вооружённые силы Британии "разуплотнились" до минимального значения с момента Наполеоновских войн. Оборонное ведомство островного государства знает о проблеме, но ввиду значительных просчётов, устранить её получится лишь ближе к концу этого десятилетия.
Напрямую говоря, депутат английского парламента Марк Франсуа сделал вывод: британской короне в случае чего будет непросто воевать с РФ, а обещание для НАТО, выделить в случае большого конфликта полноценную дивизию британских войск можно рассматривать как "возмутительную профанацию".