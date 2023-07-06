Далеко летят и очень точно попадают

Пока Залужный жалуется на отсутствие в должном размере и качестве истребительной авиации в ВСУ, с другой стороны ЛБС российские бомбардировщики в "конвейерном режиме", не останавливаясь, выпускают фугасные авиабомбы ФАБ-500М62. Именно такие кадры, где только "сползшая" с подвеса умная бомба с модулем планирования и коррекции УМПК, расправляя сложенные крылья, самостоятельно летит по направлению к цели. Причём дальность цели в 50-70 километров практически не играет никакой роли для точности попадания.

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На видеокадрах отчётливо видно, как только "smart bomb" по западной терминологии сходит с подвесного оборудования, запускается автоматическая корректировка курса, а сам воздушный снаряд, не таясь, летит точнёхонько в цель. Всё благодаря инерциально-навигационной системе. И для затруднения перехвата траектория бомбы отличается от линейной, порой выдавая сложные пируэты.





Су-34 ВКС РФ. Источник фото: russian.rt.com







Чем хорош модуль УМПК, так это новой способностью бомбардировщика совершать сброс бомб с расстояния, с которого ПВО ВСУ не сможет сбить воздушный аппарат. Да и благодаря умным технологиям, бомба может облетать позиции ПВО.

А если взять и сравнить отечественную технологию с аналогом по ту сторону океана, то есть с JDAM-ER, российский образец заметно дешевле.

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Именно использование бомб с технологией УМПК позволило сорвать украинский "контрнаступ", выбивая скопления техники, горючего и живой силы в тылах.