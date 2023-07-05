Сегодня в Шевченковском районном суде Киева прозвучал взрыв. Оказалось, что подсудимый Игорь Гуменюк некоторым пока неизвестным образом сумел где-то раздобыть три боевых гранаты и их же он подорвал в зале суда. После чего конвойный в кутерьме событий был взят в заложники. Сам факт был позже официально подтверждён министром внутренних дел Украины Игорем Клименко.
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По рассказам очевидцев, совершив бросок гранат, обвиняемый в шумихе получил доступ к оружию своего конвоира, после чего устроил стрельбу в помещении. Место чрезвычайного происшествия оцеплено, как и перекрыто в районе всё автомобильное движение. В финале истории подсудимый сумел добраться до туалетной комнаты где и заперся с конвоирами и совершил подрыв взрывпакета.
Источник фото: google.com
Около здания правосудия сейчас находятся полицейские автомобили и машины экстренной помощи. Рядом со входами в помещение дежурит отряд спецназовцев и ждёт дальнейшего развития событий.
Об обвиняемом известно то, что Игорь Гуменюк проходил службу в добробате "Сич", относящимся к Национальной гвардии МВД Украины. В 2015 во время принятия поправок к конституции о децентрализации Верховной радой Украины у стен парламента произошли стычки полиции и противников закона. Гуменюк, бывший среди митингующих, бросил в правоохранителей гранату РПО. Троей из бойцов Национальной гвардии получили ранения не совместимые с жизнью, как оказалось, они проходили службу по призыву.
Сейчас поступает информация, что Игорь Гуменюк совершил самоподрыв, от полученных ранений он скончался, а штурмовавших его спецназовцев защитили щиты.