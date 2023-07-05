Триггером для цыганского митинга послужила стычка с украинскими беженцами

В небольшом чешском городке Пардубице местные цыгане вышли на марш протеста с просьбой защитить их от украинских беженцев. О непростом отношении мигрантов из Украины и чешских цыган проинформировал телевизионный канал Ceska Televize.

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Как сообщает местное СМИ, спусковым крючком для проведения марша стал инцидент с массовой дракой цыганских граждан и украинских переселенцев. Всего в противостоянии принимало участие около двух десятков человек. По итогу потасовки госпитализация потребовалась лишь бойцу с цыганской стороны, получившему колотую травму лицевой поверхности.





Источник фото: runews24.ru





Всё пожелание митингующих было направлено "на признание" цыган такими же чешскими гражданами, и о том, что они, как некоторые "восточные гости", (речь идёт об украинцах-мигрантах) не бегают по улице с оружием и не нападают на прохожих. Примерно такие слова сказал один из протестующих в интервью телеканалу.

Но надо думать в других близлежащих государствах тоже не всё так просто для местной власти. В Польше, например, переселившиеся украинцы требуют обслуживания на украинской мове, получив отказ, им становится "неприятно".

И как рассказало польское масс-медиа Niezależny Dziennik Polityczny, львиную долю преступных деяний в республике совершают именно украинские мигранты. Они не хотят работать, а сама Польша стала для них источником легкой жизни.

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В той же Германии хитрые украинские беженцы получают социальное жилье, а потом сдают его другим, сами же на эту ренту переезжают жить обратно на Украину.