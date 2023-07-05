И такое бывает, если за оборудованием своевременно не ухаживать

В прошлые выходные в США любители аттракционов получили много впечатлений, в основном негативных, так как застрять и провисеть вниз головой на большой высоте из них вряд ли кто рассчитывал.

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Во время местного фестиваля, проходящего в городе Крэндон штата Висконсин, группа из восьми человек добрались до верхней пиковой точки карусели американских горок, но в этот же момент механизм приводящий в движение "увеселительный состав" - сломался. И посетители остались висеть вверх тормашками. Всё, как говорится, произошло в самый неудачный момент.





Источник фото: Скриншот из видео





Сразу же за вызволением из воздушного плена к месту происшествия были отправлены бригады спасателей и спецтехники. Машину с выдвижной лестницей пришлось ожидать чуть меньше часа. И вот спустя 120 минут после появления на фестивале машины с 30-метровой платформой первый "путешественник" смог добраться до поверхности земли. А вот последний смог это сделать только лишь спустя три часа.

По итогу "заезда" один из невольных любителей острых ощущений был госпитализирован, остальные были отправлены домой.

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Всего в спасательной спецоперации приняло участие 10 пожарных машин, 9 скорых и 50 спасателей.