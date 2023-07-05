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ВС РФ взяли в плен чемпиона Украины по боксу Приходько, служившего в запрещённом нацбате Кракен
В нацбатальон попал "случайно", по бойцам ВС РФ - не стрелял
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   Боксёр уровня чемпиона Украины Андрей Приходько был пленён российскими бойцами на Артёмовском направлении. Об этом проинформировали в своём репортаже РИА Новости, чей журналист провёл беседу с бывшим спортсменом, проходившем службу в нацбатальоне Кракен (в его составе много ультрас).

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   Со слов Приходько, у него солидный профессиональный стаж в спорте - 15 лет. За время своей карьеры ему удалось добиться титула чемпиона Украины и чемпиона кубка Украины. За эти достижения он получил спортивное звание мастера спорта. 

   Рассказал он почему имея блестящие спортивные перспективы в профессиональном спорте, решил отправиться в действующую армию. "Оказывается", конфликт с тренером не оставил никаких иных путей, как отправиться на СВО в целях получить украинский военный билет. 


Источник фото: скриншот из видео


   И вот уже попав непосредственно в ВСУ, в подразделение ГУР для совершения разведывательно-диверсионных миссий, больше известное как нацбатальон "Кракен", он своим отрядом отправился в наступательную миссию, выехав из Часова Яра. 

   Но наступление не заладилось: командир отделения сразу погиб достигнув места высадки, а отступающее подразделение попало под огонь российской армии. Остатки отряда отступили в близлежащие кусты. После решили выйти на свою эвакуационную группу, но вышли на российские позиции. Из-за того, что Приходько шёл в конце колонны, он лишь получил ранение и не смог стрелять, решив перекатами добраться до ямы. И уже в яме их атаковали бойцы ВС РФ. Оттуда его и пленили.


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Источник: topwar.ru
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