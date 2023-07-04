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В сети Интернет появилось видео с англоговорящим командиром ВСУ на Запорожском направлении
Ой не зря Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О применении английского языка в Украине"
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   В мировой сети распространяется видео, где наёмник или военный советник на чистом английском отдает приказы из бронированной машины. Нет, и это видео не снято на "каком-нибудь" Невадском испытательном полигоне. Вовсе не так: кадры залитые в личный телеграм-канал военного журналиста Андрея Руденко, как сообщается были записаны на Запорожском направлении во время летнего украинского контрнаступления.  

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Источник фото: "Репортёр Руденко V"


   Камера нам показывает как колонна бронетехники западного производства совершает марш через линию лесопосадки. В одной из колёсных машин работает нашлемная камера бойца, микрофон которой записывает голос командира, отдающего приказы на чистейшем английском языке. И вряд ли украинский армейский офицер так быстро изучил его, согласно требованиям потенциального закона "О применении английского языка в Украине".

   Известно, что Запорожское направление на протяжении 20 дней есть та самая горячая точка российской спецоперации на Украине. Контрнаступление ВСУ происходит волнами практически без пауз.

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   А тем временем российский разведывательно-ударный Ка-52 одну за другой всего за три выстрела поражает бронемашины ВСУ.

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#всу
Источник: rg.ru
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