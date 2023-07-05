Мал золотник - да дорог, ждите поставок Leopard 1

На Украине, как и на Западе, возлагали большие надежды на немецкие ОБТ Leopard. Но спустя 30 дней после начала летней компании, от германского танкового продукта пришло неприятное разочарование. Часть немецких бронированных "кошек" была поражена, пишет немецкая федеральная пресса.

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В новости Berliner Zeitung говорится о зримом военном уроне, понесённом ВСУ. А меж тем официальный Киев в довольно требовательной манере хочет получить ещё больше Leopard 2. Причём украинские аппетиты чрезвычайно огромны: шутка ли, теперь ВСУ должны получить от Бундесвера танков в три раза больше, чем было поставлено раньше. Аргументация "железная" - у Германии имеется 300 танков и даже больше. Поэтому получить 18 танков от немецкой армии, это просто смешно.

Но и тут как говорится порылась собака: по ряду исследований из-за недофинансирования в немецкий ВПК у Германии из 300 танков лишь 130 Леопардов-2 готовы взять и завестись.





Источник фото: berliner-zeitung.de







И уже в свою очередь нидерландская платформа Oryx сообщает о потере украинской армией не менее 4 Leopard 2A6 и 3 Leopard 2A4. Американских "Брэдли" поражено до 25 единиц.

Взяв данные из открытых источников можно рассчитать сколько всего у ВСУ есть немецких бронированных "кошек" и сколько их находится в целости и сохранности. От Испании, Норвегии, Польши, Канады и Германии Украина получила 54 гусеничных машины. А если взять потери, опубликованные на специализированном портале Oryx, то получается уже 13% поставленных Leopard были выведены из строя.

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А дальше получается самое интересное: официальный Берлин был сильно раздражён, узнав что одна из самых новых модификаций Leopard 2A6 была поражена и не один раз. А таких танков у ВСУ теперь очень мало, поэтому их стоит беречь. И поэтому в следующий раз украинская армия получит версию "постарше": Дания и ФРГ передадут ВСУ Леопард первой линейки в версии 1A5. Как говорится, современных Леопардов нет, но вы держитесь.