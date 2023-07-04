В соцсетях сообщали о перевозке танков линейки Т-54/55 по железной дороге в неизвестном направлении. По косвенным признакам считается, что семейство "пятьдесят пятых" везут в Крым.
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Источник фото: naukatehnika.com
И как считают на Западе, старый, но не бесполезный танк перебрасывают на Крымский полуостров с целью укрепления местных оборонительных позиций: ведь больше танков - это не меньше танков. Простая истина. Кроме того пускай машина и старая, но в качестве мобильного ДОТА или той же артиллерии "на гусеницах" это неплохой вариант для встречи незваных гостей.
Источник фото: google.com
Предположительно официальному Киеву могут сделать "неофициальное предложение" западные союзники пойти большими силами вперёд для создания пусть кратковременной, но яркой и мощной картинки. Ведь прорыв ещё не означает 100% катастрофы для обороняющиеся стороны. А вот США и страны НАТО могут "похлопать по плечу" и поднять свои же рейтинги, де, мол, поддержка Украины не была напрасной. А то что поддержка может резко свернуться, так тут уж винить стоит кого угодно, но не США и их союзников.
О том, что российский Т-54\55 может примерить на себя роль "САУ", сообщалось ранее.