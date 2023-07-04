Тактика мобильных средств подавления противника стала применяться в российской армии. В квадрате села Белогоровка артиллерийские расчёты 123-й бригады использовали против украинских военнослужащих так называемую тактику кочующих орудий. На шасси грузового автомобиля "Урал" монтируется зенитная пушка АЗП-57 калибра 57-мм.
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Поставленные в Советскую армию в 1950 году артиллерийские орудия актуальны и сейчас, способные поражать большой ассортимент военных объектов, таких как: броневики и защищённая противопульной бронёй техника, самолёты, вертолёты, БПЛА и всяческие ДОТы. Пушка способна поражать наземные цели на дальностях до 6000 м и сбивать воздушные на расстоянии до 5000 метров.
Зенитное орудие "С-60". Rg.ru
А благодаря высокой мобильности и хорошей проходимости "Уралов", вся платформа быстро и непринуждённо перемещается по всей ЛБС. Одним из преимуществ пушки является наличие автоматического режима стрельбы, вследствие чего "отстрел" снарядов ускоренный: всего четыре снаряда расходуется на так называемую пристрелку, а дальше ведётся самая непосредственная работа по цели.
Как только объект "отработан", в оперативном режиме машина меняет позиции. Сама пушка может наводиться на цель различными способами: в ручную, полуавтоматически или в полностью автоматическом режиме по данным спецоборудования.
Аналогичной пушкой, получившей название "Адской молотилки", вооружается и тяжёлый тягач БТС-4Д.