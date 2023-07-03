Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Сырский: Ситуация под Бахмутом тяжёлая, существует угроза прорыва российских войск к Часову Яру
В Часовом Яре находится командование группировки "Восток" ВСУ
рекомендации
-15% на iPhone SE 2022 = оч дешево, надо брать
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
iPhone 14 по цене 12го - смотри
-32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр
MSI Gaming 4060 Ti дешевле чем 3060 Ti
4К телевизоры до 20.000р - целая гора от 50"
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри

   Российские войска пытаются перехватить инициативу на Бахмутском направлении, а угроза наступления на Часов Яр всё ещё остаётся слишком высокой. Текущую оперативную обстановку рядом с Артёмовском прокомментировал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.  

реклама

   Генерал, непосредственно курирующий действия украинской армии на Бахмутском векторе атаки, рассказал, что российская армия может провести наступательную операцию на Часов Яр: на поле боя инициатива переходит от ВСУ к ВС РФ и обратно по "много раз на дню". Помимо этого на Запорожском направлении российская армия не сидит на месте, а с каждым новым днём продолжает укреплять свои оборонительные порядки, но и расширяет их.


Источник фото: Вести.ру


   В украинском Генштабе "считается", что ВСУ метр за метром продолжают продвигаться вперёд охватывая Артёмовск (Бахмут) на флангах. О том что наступление теперь измеряется не в километрах, а в отбитом у русских "метраже", регулярно отчитывается занимающая должность замминистра обороны Анна Маляр.

   Правда непосредственно с украинских окопов поступают менее радужные вести: со слов бойцов ВСУ в блиндажах, никакого наступления ни по километрам ни по метрам нет, есть "топтание на месте". Причина - неспособность украинской армии прорвать российскую оборону. Ожесточённые столкновения на поле боя склоняют чашу весов то в одну, то в другую сторону.

рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
-30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке
В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
-20000р на 4080 MSI Suprim X
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
-200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке
4070 Ti MSI за 80 тр в Регарде
На порядок упала цена Samsung S22 Ultra
-19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI RTX 4070 за копейки в Регарде
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

   В Часовом Яре находится командование группировки "Восток" ВСУ.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сырский
Источник: topwar.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Сырский: Мы прощупываем оборону противника, основные силы не вступили в бой и всё ещё впереди
Сырский учится искусству ведения боев у античных стратегов Древней Греции
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Почему мы не увидим схватки F-16 против Су-35 над Донбассом, и почему воздушный бой ушёл в прошлое
9
В Германии отказались поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, чтобы избежать ударов по России
2
В Германии заявляют, что страна не должна навсегда отказываться от российского газа
8
Eurasian Times: российский «Аллигатор» Ка-52 превратился в «неуязвимого» охотника за Leopard-2
1
Spiegel: Германия и Польша не могут договориться по цене ремонта танков для Украины
4
Украинские танкисты специально ломают Leopard 2 и наезжают на мины, чтобы не идти в бой
3
ЧВК Вагнер закрывает все пункты приёма добровольцев в России
5
Tesla удалось превзойти ожидания аналитиков в сфере поставок электромобилей во втором квартале
+
Все видеокарты RTX 4000 подорожают в Китае на 4-5%: RTX 4090 будет стоить на $100 дороже
9
В сети появилось видео с танком Leopard-2 и установленной на нём ДЗ "Контакт-1"
1
Рафаэль Гросси заявил, что не видел никакой подготовки подрыва Запорожской АЭС с российской стороны
1
Российские танкисты "разбираются" с опорными пунктами ВСУ, используя новую тактику
+
Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus
1
В Ватикане признали, что на текущий момент не имеют плана по прекращению боевых действий
1
Шойгу: Россия уничтожила 16 Leopard 2 за месяц, а Oryx даёт другие цифры
+
Лукашенко: Все «вагнеровцы», завербованные из тюрем, погибли в Украине
10
Разъём питания 12V-2×6 придёт на замену 12VHPWR и будет поддерживать видеокарты мощностью от 150 Вт
22
В сети появилась фотография процессора Intel Xeon Granite Rapids-SP для сокета LGA-4710
+
Польша укрепит границу с Беларусью на фоне передислокации ЧВК «Вагнер»
2
В США представлен антишпионский смартфон Liberty Phone за $2 199
+

Популярные статьи

Нацизм и двуличие - суровые будни GSC
21
7 поцессоров прошлых поколений, которые можно смело покупать в новый компьютер в 2023 году
31
Выбираю геймерский телевизор для себя – что купить для вывода игр с компьютера и PlayStation 5
12
GeForce RTX 5090 выйдет в конце 2025г – собираем ПК на GeForce RTX 4090 на 3-5 лет
26
Фильмы по комиксам времен, когда Marvel и DS еще все не испоганили
6
8 серьезных ошибок, которые я совершил при апгрейде игрового компьютера за последние три года
43
Пара слов об HD 7790 2Гб в 2023 году
27
Американские военные стали отговаривать своих детей идти в армию США, назовём 10 причин
43
Итоги гоночного уик-энда 1-2 июля
2
Обзор б/у iPhone 7 Plus 64Gb за 7000 рублей в 2023 году
39

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
18:40
Или в качестве военнопленных.
Шойгу впервые прокомментировал мятеж Пригожина
Kira625
18:36
Ну 3*8пин 7900XTX не мешают?
Разъём питания 12V-2×6 придёт на замену 12VHPWR и будет поддерживать видеокарты мощностью от 150 Вт
Флюра Гаврикова
18:35
Позвоните мне пожалуста
Боец Вагнера с позывным Брест считает произошедшее хитрым планом
Алексей Свищев
18:34
Сказ про Федота Стрельца вот там точно Шойгу
Bloomberg: Мятеж Пригожина привёл к проверкам окружения Шойгу
Просто Хомяк
18:31
И снова какие-то таинственные сторонники мира любой ценой ставят минусы, словно это может что-то изменить.
Зеленский продолжает утверждать, что без «возвращения» Крыма конфликт не завершится
NOFX
18:26
Сказочный...
Шойгу впервые прокомментировал мятеж Пригожина
scroooge
18:21
Да Швеция сама саботирует своё вступление в нату. Зачем оно ей нада, если с учётом финки она теперь окружена натовскими странами.
Спикер парламента Турции назвал вступление Швеции в НАТО несбыточной мечтой
D.Lans
18:20
Задним умом мы все крепки, не переживайте. С чем я точно согласен: следует приобретать нужную конфигурацию сразу, апгрейд может и не состояться. Лично я компьютеры обновляю достаточно редко и целико...
8 серьезных ошибок, которые я совершил при апгрейде игрового компьютера за последние три года
старый мох
18:14
может они намереваются войти в Крым в качестве удобрений?
Шойгу впервые прокомментировал мятеж Пригожина
Alxndr
18:11
За конфигурацию оперативки сразу двойка. Покупать разогнанную память под АМД в 4-ре планки смысла нет. При такой конфе она будет работать на дефолтных частотах. Память под разгон брать только двумя пл...
8 серьезных ошибок, которые я совершил при апгрейде игрового компьютера за последние три года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем