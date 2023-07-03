В Часовом Яре находится командование группировки "Восток" ВСУ

Российские войска пытаются перехватить инициативу на Бахмутском направлении, а угроза наступления на Часов Яр всё ещё остаётся слишком высокой. Текущую оперативную обстановку рядом с Артёмовском прокомментировал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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Генерал, непосредственно курирующий действия украинской армии на Бахмутском векторе атаки, рассказал, что российская армия может провести наступательную операцию на Часов Яр: на поле боя инициатива переходит от ВСУ к ВС РФ и обратно по "много раз на дню". Помимо этого на Запорожском направлении российская армия не сидит на месте, а с каждым новым днём продолжает укреплять свои оборонительные порядки, но и расширяет их.





Источник фото: Вести.ру





В украинском Генштабе "считается", что ВСУ метр за метром продолжают продвигаться вперёд охватывая Артёмовск (Бахмут) на флангах. О том что наступление теперь измеряется не в километрах, а в отбитом у русских "метраже", регулярно отчитывается занимающая должность замминистра обороны Анна Маляр.

Правда непосредственно с украинских окопов поступают менее радужные вести: со слов бойцов ВСУ в блиндажах, никакого наступления ни по километрам ни по метрам нет, есть "топтание на месте". Причина - неспособность украинской армии прорвать российскую оборону. Ожесточённые столкновения на поле боя склоняют чашу весов то в одну, то в другую сторону.

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В Часовом Яре находится командование группировки "Восток" ВСУ.