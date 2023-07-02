Самолёт WC-135 Constant Phoenix, способный проводить мониторинг радиоактивного заражения, был переброшен США в одну из стран Европы. Сейчас борт находится на аэродроме Крита. Сам WC-135 удалось отследить с помощью специализированных мониторинговых интернет-порталов.
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Последний визит такого типа самолёта на Европейский континент был совершён в 2022 году в начале зимы. Тогда единственный в своём роде самолёт армии США "остановился" в Британии.
Источник фото: airforce-technology.com
Тут можно сделать простой вывод: появление такого типа воздушного судна в Европе чрезвычайно редкое, так как он обычно "занят" работой в районе двух Корей, ведя отслеживание действий Северной Кореи и лишь изредка улетая по другим делам.
WC-135 Constant Phoenix относится к классу специальных воздушных "лабораторий", имеющий в своей основе базу от Boeing C-135, выполняющего функции разведчика. В какой-то мере "Феникс" тот же разведчик, но разведывает он слои воздуха для обнаружения ядерных взрывов. В американскую армию он поступил в 60-ых годах минувшего века, что можно назвать настоящим пенсионным возрастом из-за устаревания оборудования.
Разумеется, военные США не докладывают почему борт переместился в Европу, но есть предположение, что это сделано из-за Украины и слов Зеленского о провокации на Запорожской АЭС, "разумеется" в которой будет виновата Россия.