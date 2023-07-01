где рассказал о том. как все начиналось

После резонансного видео, где оператор "Музыкантов" родом из дружественной России Белоруссии рассказал о "хитром плане", он решил развить тему дальше, дополнив своё мнение о сложившейся непростой ситуации.

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Но начал свой рассказ боец с момента основания группы в 2014 году, которая была создана специально для моментов, когда некоторые действия невозможно было возложить на регулярную армию ВС РФ. Поэтому на острие атаки шли как раз "вагнеровцы", понесшие серьёзные потери во время своей Сирийской компании. Тогда бойцы отряда потеряли до двух полков личного состава.

Интересный факт от Бреста: во время большинства наступательных действий в первой линии атаки всегда шли штурмовики "музыкального ансамбля имени Вагнера", вторыми шли широко распиаренные "Охотники на Игил*". А уже за ними шли журналисты, сообщавшие, что все атакующие операции проводили именно "охотники", умышленно умалчивающие о ратном подвиге "Вагнеровцев" на сирийской земле.









Источник фото: dw.com





И никто тогда не думал и тем более не знал о существовании этого ЧВК, делавшего основную боевую работу.

Потом была очередная заграничная командировка, но уже в Ливию, где потери на ЛБС были такие же, как и в Сирии.

Так же был раскрыт так называемый проект "К", когда после клича Пригожина по российским тюрьмам и колониям были набраны отряды заключённых, действующих весьма эффективно на передовой.





Источник фото: google.com





И наконец Бахмут (Артёмовск), где музыканты "нарушили" все принятые правила штурмов, взяв город, превращённый по словам тех же бойцов ВСУ в неприступную крепость. Причём "бахмутская фортеця" была взята в четверо меньшим количеством штурмовиков, чем было самих оборонявших агломерацию ВСУ. Хотя "по всем канонам" известно, что для наступления необходимо иметь численное превосходство над противником в 3-4 раза.

Но после успеха в российском МО "посчитали", что такая результативность бросает тень на отечественное ведомство, поэтому всю организацию решили перевести на контрактную систему непосредственно с "официалами". Вагнеровцы же посчитали, что это разрушит всю организацию. Поэтому на сейчас мы и имеем, то что имеем...

А тем временем из-за "мятежа выходного дня" проходят проверки в офисе немецкой разведки BND, а глава германских рыцарей плаща и кинжала может лишиться своей должности, как проваливший работу по ЧВК "Вагнер".





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* Игил - запрещенная в России террористическая группировка