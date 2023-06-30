В BND ещё в минувший вторник запущено расследование действий разведчиков из-за их плохой работы по поводу субботних событий в РФ

В прошедший вторник в BND запущен протокол внутреннего расследования из-за неспособности германских рыцарей плаща и кинжала предсказать и предоставить хоть какие-то данные о "мятеже выходного дня", организованного Пригожиным в минувшую субботу. О плохой работе Федеральной разведывательной службы Германии рассказали в издании Spiegel, ссылаясь на своих информаторов в немецкой разведывательном сообществе.

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И как сообщают журналисты федеральной газеты, немецкие разведчики лишь спустя 24 часа в субботу, когда "передряга", как заявил Лавров о пригожинском мятеже, бушевала, аналитики BND предоставили свой доклад. А вот американские спецслужбисты оказались куда расторопней своих коллег-сонь из немецкого агентства: они за пару-тройку дней сообщили сотрудникам в Берлине о возможности такого событийного фона.





Бруно Каль. Источник фото: rbk.ru





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Автор статьи указал, что глава BND Бруно Каль уже должен переживать за своё высокое кресло, так как он по приближённой к около максимальной вероятности может его лишиться из-за выполняемой работы спустя рукава. И это не первый подобный негативный штрих в портфолио большого начальника по своему непосредственному профилю, совершившего до этого ошибку по прогнозированию ситуации в Афганистане.