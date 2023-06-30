Российское правительство ввело запрет польским грузовым автомобилям заниматься перевозками грузов по территории РФ. Исключение сделано только для критически важных товаров. В перечень таких товаров входят медицинские изделия и лекарственные препараты.
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Не действует запрет на перемещение грузов по Калининградской области. Сделано это для непрерывного снабжения "островного" анклава.
Помимо этого были пролонгированы дорожные санкционные списки и для недружественных государств, куда входят Островное королевство, Северная Ирландия, Украина, Норвегия и Европейский Союз. Но и тут есть серия исключений: перевозить можно продукты питания, фармацевтическую и косметическую номенклатуру плюс осуществлять гуманитарные поставки. Такие запретительные санкции будут действовать до 30 декабря 2023 года.
Источник фото: inosmi.ru
О том что Польша должна "заплатить" за недружественную политику, в минувшем мае согласилась российская Госдума, предложив полностью ограничить проезд польских грузовиков через РФ, заправку фур топливом по внутрироссийским ценам, действующим в рознице. Теперь для грузового транспорта из Польши за российские бензин и дизель цена должна соответствовать таким же ценам в Евросоюзе. Такой шаг со стороны России как считает Вячеслав Володин, будет "стоить" официальной Варшаве 8,5 млрд. евро.
Как видится, такие меры стали лишь ответными шагами на шаги со стороны той же Польши, решившей с 1 июня не пускать грузовики с российскими и белорусскими номерными знаками в страну. Исключений как в российском законе нет ни для какого транспорта.