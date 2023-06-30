Запрет не касается перевозок по Калининградской области и доставки критически важной номенклатуры

Российское правительство ввело запрет польским грузовым автомобилям заниматься перевозками грузов по территории РФ. Исключение сделано только для критически важных товаров. В перечень таких товаров входят медицинские изделия и лекарственные препараты.

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Не действует запрет на перемещение грузов по Калининградской области. Сделано это для непрерывного снабжения "островного" анклава.

Помимо этого были пролонгированы дорожные санкционные списки и для недружественных государств, куда входят Островное королевство, Северная Ирландия, Украина, Норвегия и Европейский Союз. Но и тут есть серия исключений: перевозить можно продукты питания, фармацевтическую и косметическую номенклатуру плюс осуществлять гуманитарные поставки. Такие запретительные санкции будут действовать до 30 декабря 2023 года.





Источник фото: inosmi.ru







О том что Польша должна "заплатить" за недружественную политику, в минувшем мае согласилась российская Госдума, предложив полностью ограничить проезд польских грузовиков через РФ, заправку фур топливом по внутрироссийским ценам, действующим в рознице. Теперь для грузового транспорта из Польши за российские бензин и дизель цена должна соответствовать таким же ценам в Евросоюзе. Такой шаг со стороны России как считает Вячеслав Володин, будет "стоить" официальной Варшаве 8,5 млрд. евро.

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Как видится, такие меры стали лишь ответными шагами на шаги со стороны той же Польши, решившей с 1 июня не пускать грузовики с российскими и белорусскими номерными знаками в страну. Исключений как в российском законе нет ни для какого транспорта.