Российский боеприпас на большой скорости поразил украинский блиндаж и взорвался

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Порхай как бабочка, жаль как "Овод". Именно последний под видом российского дрона-камикадзе засветился во время выполнения боевой задачи под Авдеевкой рядом с Донецком. О первом появлении нового отечественного дрона проинформировали РИА Новости, опубликовавшие соответствующее видео в своем ТГ-канале.

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"На премьере" достаточно отчётливо заметно, как на конечной точке своей траектории БПЛА "Овод" влетает в блиндаж украинской армии и взрывается.





Скриншот с "Оводом". Источник фото: google.com







По предварительным данным FPV-аппарат "Овод" обладает высокоскоростными характеристиками и интегрированным помехоустойчивым модулем, справляющимся с РЭБ противодействием систем противника. Но ещё одним из важных достоинств нового военного девайса можно назвать низкую стоимость. Ведь одна единица жалящего "насекомого" обходится отечественному военному ведомству всего лишь в 40 тыс. рублей.

Об эффективности FPV-дронов говорит хотя бы тот факт, что в ходе недавних попыток украинского контрнаступления дроны "Владлен Татарский" ценой в 60 тыс. рублей поразили два броневика американского производства совокупной ценой в 170 млн. рублей









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