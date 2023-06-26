Именно так считают высокие чины в окружении Джо Байдена

Представители администрации Вашингтона в публичной плоскости открыто заявляют, что не следует ожидать быстрых результатов украинского контрнаступления и "поумерить" пыл успехов и веры в скорое достижение военных целей ВСУ. Но на самом деле в частных беседах видят ситуацию в чёрной перспективе, так как "контрнаступ" практически замер и о каких-то видимых победных линиях заявлять не приходится. Об этом как раз и рассказывается в статье известной The New York Times. В статье редакторы газеты ссылаются на разговоры с информаторами прямиком из Белого дома.

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И действительно, высокопоставленный функционер Овального кабинета в непубличном обсуждении с корреспондентом выразил мнение, что первые 14 дней стали тем самым холодным ушатом воды, "приводящим в чувство" излишних оптимистов. И в конце концов в сердцах бросив фразу "об отставании от графика" действий украинских военнослужащих.





Источник фото: ria.ru





Источник из Пентагона считает аналогично, назвав темп наступательных действий ВСУ "ползучим". А ведь в американской столице готовились к более позитивному эффекту, чем заметен в текущий момент времени. Но как заявил человек с большими звёздами на погонах, плохие результаты "на сейчас" для оборонного ведомства США не стали неприятным сюрпризом, беря ввиду крайне мощную российскую "линию Суровикина". Поэтому нельзя спешить со скорыми выводами.

Не очень-то оптимистичную картину касательной действий ВСУ видит и госсекретарь США Энтони Блинкен, признавший, что украинская армия погрязла в "небольших трудностях" во время своего контрнаступления.

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А на Украине предполагают, что Россия силами ЧВК "Вагнер" готовится ко входу в восточноевропейскую республику с территории Белоруссии.