Новый закон может вступить в силу уже в сентябре

На территории РФ оплата за поездку на такси может резко увеличиться. Столь стремительный рост объясняется новыми правилами для дорожных перевозчиков. Нормативный документ может получить статус закона уже в начале этой осени в сентябре. Законопроект одобрен Госдумой, но только пока в первом чтении. По новому закону за исполнение заказов водителями такси без лицензии будет положен штраф, если такого шофёра уличат в соответствующем правонарушении. На данный момент согласно мнению российских дорожных экспертов, подобная лицензия есть лишь у 20% всех водителей, занимающихся дорожными перевозками.

реклама





Источник фото: sovcombank.ru







Так размер штрафа за передачу "заказных поручений" водителям без установленной законом лицензии будет равен размеру от одной до трёх тысяч рублей. Ежели подобное деяние совершит юрлицо, то денежная мера наказания возрастёт до 200 тыс. рублей.

Рецидив обойдётся нарушителю уже от 3 тыс. до 500 тыс. рублей.

рекомендации RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Для получения официальной лицензии требуется оформить полис ОСАГО. А такой документ в городах-миллионниках может обходиться в 100 тыс. рублей и более. Следовательно, расходы водителей и агрегаторов такси увеличатся и значительно. Да и введённая система штрафов повлияет на уход водителей из разряда таксистов, так как на текущий момент из двух миллионной армии "дорожных извозчиков" только у 400 тыс. есть лицензия.