На территории РФ оплата за поездку на такси может резко увеличиться. Столь стремительный рост объясняется новыми правилами для дорожных перевозчиков. Нормативный документ может получить статус закона уже в начале этой осени в сентябре. Законопроект одобрен Госдумой, но только пока в первом чтении. По новому закону за исполнение заказов водителями такси без лицензии будет положен штраф, если такого шофёра уличат в соответствующем правонарушении. На данный момент согласно мнению российских дорожных экспертов, подобная лицензия есть лишь у 20% всех водителей, занимающихся дорожными перевозками.
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Источник фото: sovcombank.ru
Так размер штрафа за передачу "заказных поручений" водителям без установленной законом лицензии будет равен размеру от одной до трёх тысяч рублей. Ежели подобное деяние совершит юрлицо, то денежная мера наказания возрастёт до 200 тыс. рублей.
Рецидив обойдётся нарушителю уже от 3 тыс. до 500 тыс. рублей.
Для получения официальной лицензии требуется оформить полис ОСАГО. А такой документ в городах-миллионниках может обходиться в 100 тыс. рублей и более. Следовательно, расходы водителей и агрегаторов такси увеличатся и значительно. Да и введённая система штрафов повлияет на уход водителей из разряда таксистов, так как на текущий момент из двух миллионной армии "дорожных извозчиков" только у 400 тыс. есть лицензия.