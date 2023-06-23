В беседе с журналистом СNN украинские пилоты поделились своими страхами, которые проявляются как только на горизонте "замаячит" современный российский истребитель Су-35.
реклама
Так с воздушным позывным лётчик ВВСУ Джус рассказал о текущей непростой ситуации, когда украинские ВВС просто "смотрят сквозь пальцы" и ничего не могут сделать с российскими ВКС. Не добавляют уверенности ни самолётное вооружение, ни радарное оборудование, установленное на воздушной технике ВСУ. А вот американские лёгкие истребители F-16 должны помочь, так считает Джус.
С его слов украинское контрнаступление на Юге могло бы увенчаться успехом, если б украинская армия была бы перевооружена американскими самолётами. Ведь они такие многофункциональные, считает офицер.
Источник фото: warriors.fandom.com
А теперь конкретно об "ужасах", испытываемых боевыми пилотами украинских самолётов.
Так информация, которой располагает CNN, показывает, что часть самолётов ВВСУ были перехвачены ракетами на расстоянии в 200 км от государственной границы с Россией. С таким большим расстоянием может справиться лишь единицы авиационных ракет. Например, улучшенная версия "классической" Р-37 - ракета класса "воздух-воздух" Р-37М, стоящая на вооружении ВКС РФ.
Военнослужащий лётного состава ВСУ Алексей рассказал, что "зрелище", когда перед носом штурмовика от попадания дальнобойной ракеты самолёт напарника разваливается на части, вызывает настоящий шок.
Но ряд авиационных экспертов даже западных стран не считают F-16 существенным конкурентом российским тяжелым истребителям.