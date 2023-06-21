Российские инженеры-оружейники создали новый боеприпас для зарекомендовавшей себя на отлично тяжёлой огнемётной системы "Солнцепёк", последовавшей за "Буратино". Такими передовыми снарядами было нанесено огневое поражение по позициям украинской армии рядом с приграничной линией госграницы. По кадрам объективного контроля разрывы от попаданий новых снарядов больше похожи на что-то новое из арсенала разнообразных выстрелов к ТОС-1А.
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Источник фото: war-book.ru
Последующий более детальный визуальный анализ показал, что "прилёты" передовых боеприпасов отличаются от "классического" термобарического выстрела. Перспективные снаряды взрываются с образованием густого дыма и частично похожи на детонацию боеприпасов после тяжелого попадания по последним. К тому же от прошлых образцов инновационные боеприпасы отличаются образованием над полем боя огненных шаров, чего не было никогда прежде.
Передовые ракеты для "Солнцепёка" характеризуются повышенными боевыми характеристиками: увеличенной дальностью стрельбы и усиленной взрывной волной.
Между тем использование "Солнцепёков" в том числе помогло освободить посёлок Пятихатки от наступающих штурмовых колон ВСУ.