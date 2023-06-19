ВСУ не удалось закрепиться на взятых в ходе ночного штурма позициях на линии Работино - Вербовое под Ореховом. Силы российской армии смогли вытеснить украинских военнослужащих с занятого района.
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Так по итогу прошлой ночи украинская сторона смогла занять квадрат Балки Успеновской. Но свежезанятые позиции удержать не удалось: совместный огненный вал ствольной артиллерии ТОСов и танков российской армии вынудил бросить низину. Да и свою весомую лепту внесла неожиданная контратака, после чего позиции вернулись под контроль 291-го полка ВС РФ.
И что бы было понятно, это всё так называемое "предполье". ВСУ даже не достигли первой линии обороны ВС РФ, "копошась" на подступе к ней.
Очередной "M2 Bradley", не сумевший "в контрнаступ" с Запорожского направления. Источник фото: google.com
О том что грядущее украинское контрнаступление идёт совсем не по плану, узнали и разведчики 65-й бригады ВСУ, угодив в плен к оборонявшейся стороне. Пленные винят в этом "недостоверные данные" вышестоящего командования, заявившего, что в впереди "никого нет". А как там не быть российским войскам, когда их там не просто много, а очень, очень много? Поэтому выжившим солдатам разведбата пришлось сложить оружие и организованно проследовать "у полон". Да прямиком к батальону "Восток-Ахмат" 42-й дивизии.
Пятихатки, превратившиеся в груду развалин, были оставлены силами ВСУ, решившими откатиться в направлении Лобкового после совместной боевой работы фронтовой авиации ВКС РФ, ствольной и РСЗО артиллерии, для придания "дополнительного импульса" отступавшим украинским военным ударили подразделения 58-й армии. Но где-то рядом "дежурит" 128-я горно-штурмовая бригада ВСУ, предпринимающая очередные попытки провести хотя бы "локальный контрнаступ".
Тем временем украинские экипажи ОБТ Leopard уже знают как сделать так, что бы можно было пропустить "пару рейдов" в составе штурмовой колонны на российские укрепрайоны, просто сымитировав неисправность.