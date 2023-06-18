Украинской армии на Ореховском направлении не удалось повторной атакой вклиниться в оборонительные порядки российских сил и закрепиться на новых позициях. Такой информацией поделились работающие "в полях" российские военкоры.
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Массированный натиск украинской армии начался с атаки большого количества бронетехники с непосредственным участием танков. Вектор атаки шёл через направление Работино-Вербовое к позициям 58-й армии. Сила оказываемого давления была такова, что передовые отряды российской обороны были вынуждены отступить на запасные позиции. ВСУ добились локального успеха, но последний быстро закончился ответной контратакой, когда по наступавшим порядкам украинских военнослужащих было нанесено огневое поражение "всем чем только можно".
Источник фото: sila-rf.ru
Боевое соприкосновение продолжалось не менее четырёх часов, выбив силы ВСУ с захваченных позиций. Основательную поддержку в тактическом контрнаступлении ВС РФ оказали артиллерия, ТОС "Солнцепёк" и фронтовая авиация.
На месте сражения осталась пылать техника ВСУ, причем во множественном числе. Как сообщают российские военкоры, отступающие украинские колонны не смогли забрать даже всех своих раненых.