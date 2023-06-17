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Байден: Я не собираюсь упрощать для Украины процедуру вступления в НАТО
Есть у американского президента и вопросы к высокому коррупционному уровню Украины
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    Американские журналисты задали президенту США единственный вопрос: может ли текущий глава Белого дома помочь в упрощенном порядке принять Украину в НАТО. На что Джо Байден ответил категоричное "Нет". Неожиданный ответ теперь кажется некоторой сложностью для ведущих новостных передач, высказывающих различные версии почему официальный Вашингтон не готов "по блату" сделать Украину ближе к НАТО.

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   Такие данные предоставил телеканал CNN.


Источник фото: rbk.ru


   В своём развернутом ответе американский лидер пояснил, что Украина не должна быть исключением из правил, и как все страны должна соответствовать общепринятым стандартам для вступления в военный блок.

   Кроме того президент, собирающийся баллотироваться на второй срок главы США, задался вопросом - не слишком ли коррумпирована Украина?

   Между строк, сказанного Байденом легко читается простая истина: Украину не ждут в Североатлантическом Альянсе ни сегодня и не завтра, по крайней мере в среднесрочной перспективе.

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   А тем временем западные аналитики не скрывают своего пессимистичного взгляда на передачу Украине одной эскадрильи американских истребителей F-16, которую с иронией назвали поддержанным источником проблем для ВСУ.

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#байден #украина и нато
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