Воинская хитрость и смекалка не в первые выручала армию России. Так в зоне СВО в районе Сватово нагруженный взрывчаткой многоцелевой транспортёр-тягач лёгкий бронированный (МТ-ЛБ) уничтожил опорный пункт противника и вывел из строя живую силу украинских формирований.
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ВСУ залили в сеть ролик, на котором "мотолыга" поразила опорник украинских военных с помощью "интегрированной взрывчатки".
МТ-ЛБ. Источник фото:ria.ru
По законам триллера на первых кадрах видно, как украинские бойцы радуются "бесплатному" российскому трофею, заехавшему самостоятельно прямо на позиции к ВСУ. Но худшее случилось минутами позже, когда русский транспортёр внезапно взорвался. Финальные кадры показывают последствия взрыва, где сдетонировали умело замаскированные авиабомбы и заряды для "Змей Горыныча" - установки разминирования УР-77/83П. После взрыва был "переформатирован" опорный пункт с примыкающей лесопосадкой, также пострадали "гарны хлопцы".
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Выложенный видеоряд вызывал бурю обсуждений в комментариях, что же это всё-таки "было".
Но у знающих людей данное видео вызывает вопросы: почему есть кадры до взрыва и после, без "самого главного" по середине - как всё=таки взорвалась мотолыга.