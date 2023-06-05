Всего было оставлено четыре единицы техники американского производства

По сети Интернет стали распространяться кадры с бронеавтомобилями с противоминной защитой серии MaxxPro, оставленные украинскими экипажами после предпринятой попытки наступления на Южнодонецком направлении.

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Украинские военнослужащие, не сумев преодолеть активную оборону российской стороны, решили оставить американские бронеавтомобили, поставленные ВСУ из США. В кадр неизвестного видеооператора попало четыре таких MaxxPro.

Силы ВСУ не отказались от своих намерений продавить российскую оборону, продолжая попытки атаковать на Южнодонецком направлении. На ЛБС в районе квадрата Великая Новоселовка - Угледар военнослужащие украинской армии смогли дойти до села Новодонецкое. В настоящий момент времени за этот населённый пункт продолжаются активные боестолкновения.





Подорвавшийся на российской мине броневик International M1224 MaxxPro в 2022 году. Источник фото: topcor.ru







Теперь в ходе рейда используется, в том числе и западная тяжело бронированная техника, такая как немецкие ОБТ Leopard 2. Соответствующее сообщение опубликовал Александр Ходаковский. Всего из посёлка Золотая Нива в сторону российских сил направилось до 30 машиноединиц в броне, большинство из которых составляет западная техника.

Так же известно, что украинским силам удалось подавить связь и незаметно подойти к российским позициям.

К слову, это уже далеко не первые поражённые российской армией американские броневики серии MaxxPro, первые выведенные строя такие бронеавтомобили появились в ходе рейда украинских диверсантов на приграничные территории Белгородской области.





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