спойлер: цена вырастет на всю линейку яблочных моделей, а iPhone 15 Pro Max станет самым дорогим в истории

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-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

Информаторы китайского издания Economic Daily News разобрались и разузнали, сколько будут стоить новые iPhone. Немногим ранее смартфонный мир всколыхнула волна слухов о том, что яблочная продукция 2023 года подорожает. И действительно, слухи не совсем оказались слухами, что лишний раз подтверждено источникам которым можно верить.

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Источник фото: .ixbt.com





Согласно утечке, новый модельный ряд iPhone 15 подорожает от 10 до 20%. В долларовом эквиваленте это где-то 100-200 долларов к текущей стоимости яблочной продукции. Если взять базовую модель iPhone 14 по цене в 800 долларов, то такая же базовая модель iPhone 15 будет стоить уже 900 долларов. Ниже приведена цена всех будущих моделей:





Источник фото: hi-tech.mail.ru







А с учётом того что мы живём в России, без боязни к этой цене можно прибавить до 30 тыс. рублей в текущей стоимости всей линейки 14-ых Айфонов.

По такому "прайсу" не трудно будет предположить, что iPhone 15 Pro Max станет самым дорогим "купертиновским яблоком" в истории.

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А теперь рублика для самых любознательных, которые хотят знать, почему яблочная продукция 2023 года такая дорогая.

Дорогие компоненты гаджета. По непроверенным данным, в начальной модели, как и в "прошке", будет установлен основной модуль камеры на 48 Мп. Не обойдется без динамических островов и матовых корпусов. Да и стоит учитывать, что передовой чип A17 Bionic будет самым производительным, и следовательно, самым дорогим на конвейере.

Apple "мигрировала" в Индию, поэтому увеличились производственные затраты.

Инфляционный след из 2020 года не даёт продохнуть мировой экономике даже в 2023 году.