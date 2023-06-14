Соответствующий законопроект должны рассмотреть в Государственной думе РФ

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В скором будущем правовой статус частных военных компаний будет закреплён в российских законах. С таким заявлением выступил председатель Комитета Государственной думы Российской Федерации по обороне Андрей Картаполов.

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Глава думского комитета считает, что в самой ближайшей перспективе депутаты Государственной думы покажут предложения по определению статуса ЧВК. Так как ЧВК, например "Вагнер", работают на нашу страну без официального статуса, прописанного в российском законодательстве. При всём при этом такие организационные формы принимают самое деятельное участие в российской спецоперации на Украине, участвуют в иных миссиях уровня национальной безопасности российского государства, заявил народный избранник.





Источник фото: ura.news







И в этом легко убедиться, ведь штурм и освобождение Артёмовска (Бахмута) есть нетривиальная задача даже для "законной" армии, но с этим с честью справил "музыкальный ансамбль имени Вагнера". Что свидетельствует о непревзойдённом уровне подготовки соединения, имеющего в своём распоряжении танки, артиллерию и самолёты с силами ПВО.

Поэтому нельзя игнорировать наличие таких структур в РФ в текущий временной период, когда Россия активно участвует в проведении СВО на Украине, - резюмировал Картаполов.

Сделал акцент глава комитета и на всё большем желании гражданских лиц заключить контракты с "вагнеровцами" и иными подобными ЧВК, что в текущих реалиях нужно держать в уме.

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Совсем недавно появился соответствующий приказ, в котором МО РФ обязало о необходимости до 1 июля всем добровольческим организациям в зоне СВО перейти на контракт с отечественным оборонным ведомством. От подписания подобного договора отказался ЧВК "Вагнер", о чём заявил Пригожин.