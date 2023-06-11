Метким и быстрым огнём российской артиллерии было поражено сразу несколько тяжело бронированных украинских машин

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Под Бахмутом записаны кадры охоты российских военнослужащих за танками ВСУ. Гусеничные машины принадлежности Украины попытались пробить бреши в российской обороне на флангах. Но не очень удачно. В роли непреодолимого "препятствия" выступили бойцы 200-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота.

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Первоначальный момент атаки украинских танков удачно записал разведывательный дрон, показавший как несколько гусеничных машин ВСУ выезжают из лесопосадки. Украинские танки "внаглую" решили атаковать через чистое поле.





Источник фото: vk.com





Воинская доблесть воинской доблестью, но ударный маневр по ничем не прикрытым полевым "коммуникациям" был настолько авантюрным и опасным, что им было грех не воспользоваться с российской стороны. Чем немедленно и занялись артиллеристы 200-й бригады нанеся мгновенные удары по групповой мишени.

Оперативность и точность - те самые слова, которые заставили украинские машины остановиться на дальних подступах перед своей конечной целью, будучи поражёнными меткими выстрелами российских артиллеристов. К слову из-за авантюризма танковых экипажей пострадала и украинская пехота, прикрывавшая деятельность бронемашин.

На Запорожском направлении наученные горьким опытом предыдущих наступлений, силы ВСУ стали использовать дымовую завесу.





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