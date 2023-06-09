Дрон был оснащён взрывчатым веществом

Многоквартирный дом в Воронеже подвергся атаке украинского БПЛА. В ходе прилёта по жилому строению получили лёгкие ранения три жильца. С такими новостями выступил глава региона Александр Гусев.

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Удар пришёлся на внешнюю сторону здания в стык между вторым и третьим этажами на улице Белинского. Повреждены несколько квартир и офис в доме.

Разрушения оказались незначительными, поэтому вода и газ не стали отключаться, проинформировали в управляющей компании журналистов из РИА Новости.





Источник фото: vk-группа "Мой и твой Воронеж"





Пострадавшие жильцы обошлись относительно безобидными ранениями от балконного стекла. От госпитализации раненые отказались, получив необходимую помощь на месте.

Более детальное расследование показало, что попадание БЛА вызвало небольшой процесс горения после взрыва. Свидетели происходившего рассказали о громком хлопке. Предположительно дрон был оснащён взрывчаткой.

К месту происшествия незамедлительно прибыли сотрудники экстренных подразделений: скорой, пожарной охраны, полиции и МЧС. Так же прибыли губернатор Воронежской области.

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Сам беспилотный аппарат был поражен силами местного ПВО.