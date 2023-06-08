Официальный Киев с ходу отверг предложение новоизбранного президента Турции о расследовании происшествия на Каховской ГЭС. Эрдоган обратился напрямую к столицам России и Украины, попросив провести расследование причины прорыва гидротехнического сооружения на Каховском водохранилище. И по мнению специалистов, массовый "гидроудар" приведет к негативным последствиям как минимум на несколько месяцев.
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Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе своей беседы с представителями масс-медиа восточноевропейской республики отверг инициативу об расследовании, выдвинутую Эрдоганом, заявив, что проводить его неуместно.
Источник фото: belta.by
Как объяснил свои слова высокопоставленный функционер, такое расследование "косвенно" подразумевает, что виноватой может оказаться Украина.
Тут нечего добавить, кроме что "на воре" и шапка горит и очень сильно.
А между тем украинский доктор Евгений Комаровский, известный своими частыми выступлениями в шоу и телепередачах, рассказал о грозящим Украине эпидемиям холеры и брюшного тифа. Так как воды с Каховской плотины "добрались" до кладбищ, скотомогильников, канализации и хранилищ с ядовитыми веществами.