Ранее Эрдоган обратился к Киеву и Москве с предложением о проведении международного расследования по поводу прорыва Каховской ГЭС

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

Официальный Киев с ходу отверг предложение новоизбранного президента Турции о расследовании происшествия на Каховской ГЭС. Эрдоган обратился напрямую к столицам России и Украины, попросив провести расследование причины прорыва гидротехнического сооружения на Каховском водохранилище. И по мнению специалистов, массовый "гидроудар" приведет к негативным последствиям как минимум на несколько месяцев.

реклама

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе своей беседы с представителями масс-медиа восточноевропейской республики отверг инициативу об расследовании, выдвинутую Эрдоганом, заявив, что проводить его неуместно.





Источник фото: belta.by





Как объяснил свои слова высокопоставленный функционер, такое расследование "косвенно" подразумевает, что виноватой может оказаться Украина.

Тут нечего добавить, кроме что "на воре" и шапка горит и очень сильно.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке -21% на RTX 4090 MSI - цены идут вниз в рублях -20% на 14Tb WD - смотри цену В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD -28% на 32Gb Сorsair Dominator -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

А между тем украинский доктор Евгений Комаровский, известный своими частыми выступлениями в шоу и телепередачах, рассказал о грозящим Украине эпидемиям холеры и брюшного тифа. Так как воды с Каховской плотины "добрались" до кладбищ, скотомогильников, канализации и хранилищ с ядовитыми веществами.