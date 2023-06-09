Подошли резервы и подвинули обратно украинских разведчиков. Разведка боем как раз для этого и предназначена.

Ночное контрнаступление украинской армии на Ореховском ЛБС Запорожского "квадрата" до сего момента продолжается, военнослужащие ВСУ пытаются снова и снова проткнуть оборону 291-го и 70-го полков 42-й дивизии, прикрываемых спецназом 45-й и 22-й бригад.

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По прошествии 17 часов непрерывного штурма силы ВСУ не смогли совершить существенный бросок вперёд, но и потеряли свои позиции, отбитые у российской стороны в самом начале штурма.





Источник фото: ria.ru





По информации ряда телеграм-каналов, в вечернее время 8 июня военнослужащие 291-го полка смогли отбить высоту в квадрате Работино и все оборонительные позиции, оставленные в самом старте наступления украинской армии. Для осуществления контрнаступательного маневра активно задействовались силы спецназа, разведывательные подразделения и бойцы 70-го полка.

В момент украинского отступления российские силы смогли ввести подкрепление и провести организованную эвакуацию раненых. Артиллерия поражает подразделения ВСУ, размещенные в лесопосадках.

Вместе с тем по данным разведки, в Харькове, Запорожье и Днепре скопилось большое количество раненых украинских солдат.

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И как сообщил военкор Сладков, потери у ВСУ "адские".