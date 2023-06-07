Помимо комплексов ПВО, в украинской армии появятся и истребители F-16, заявил официальный представитель ВВСУ Юрий Игнат

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Украинская армия должна получить не менее пяти десятков батарей противовоздушной обороны изготовленных западной военной промышленностью. Сюда войдут, в том числе и передовые установки американского ПВО - ЗРК Patriot. Этой новостью в эфире одной из телепередач поделился официальный представитель ВВСУ Юрий Игнат.

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Со слов старшего офицера, перед украинской армией стоит амбициозная задача. Ведь как считает Игнат, Американские Пэтриот и SAMP-T способны перехватывать и поражать российские ракеты, следующие по баллистической траектории. Поэтому без подобных систем украинским силам не обойтись.





Источник фото: rbk.ru





Так же спикер Воздушных сил Украины считает, что в ВСУ начался постепенный процесс замены систем советского производства на современные западные образцы, такие как NASAMS и IRIS-T. А грандиозная цифра в 50 единиц новых батарей ПВО никого не должна удивлять, так как подобные комплексы будут поступать в распоряжение ВСУ постепенно.

Кроме того полковник упомянул на "железобетонную" надежду получить те самые истребители F-16.

А вот в США смотрят несколько иначе на амбициозные планы официального Киева. И как считает член палаты представителей Марджори Тейлор Грин, Белый дом демонстрирует свою крайнюю недальновидность, передавая Украине оружие.

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Пока в Украине ждут от США современных комплексов ПВО\ПРО, в Северной Корее создали РЗСО, кратно превосходящие американские HIMARS.