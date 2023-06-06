Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
В Северной Корее создали РСЗО KN-25, кратно превосходящие американские HIMARS и M270 MLRS
Ракеты комплекса способны преодолеть 380 километров до цели с возможностью нести ядерное оружие
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
-200000р на 8K Samsung 75" - смотри цену

   Четыре года назад в КНДР дали старт испытаниям крупнокалиберной реактивной системы залпового огня повышенной дальности. В августе 2022 года появились первые фото пусковой установки, смонтированной на гусеничном шасси бронемашины.

реклама

   Для скрытия уникального технического решения по поводу внешнего вида направляющих, вид и форма этих элементов были специально размыты. По данным северокорейской стороны, опубликованной местной прессой, в ходе испытательных пусков в середине минувшего лета, снаряды РСЗО производства КНДР преодолели расстояние в 250 км. Повторные стрельбы показали такой же результат. Итог многократных испытаний признан положительным.

   Как стало известно поздней, существует и вторая версия РСЗО, где в качестве шасси используется колёсный вариант. В качестве которого был выбран четырёхосный вездеход TATRA T815 в бронированном исполнении. Вторым отличием от гусеничной версии можно считать и количество направляющих, уменьшенных в колёсном варианте до четырех вместо шести на гусеничной машине.


Колёсная версия KN-25. Источник фото: missilethreat.csis.org


   Со слов Юрия Лямина, старшего сотрудника Центра анализа стратегий и технологий, северокорейская РСЗО KN-25 на данный момент времени является уникальной техникой. Причина же в запуске в режиме залпового огня проводить пуск оперативно-тактических ракет.

   Реактивные снаряды комплекса при массе в 3 тонны способны пролететь 380 километров. Помимо стандартной боеголовки головную часть снаряда можно оснастить ядерным зарядом.

   Уже поступает информация, что первые образцы начали поступать на вооружение частей реактивной артиллерии КНДР.

рекомендации
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
-100000р на 65" Samsung Neo QLED 8K Ultra HD
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G
Много <b>4070</b> в Ситилинке
-30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

   При передаче гусеничных версий РСЗО KN-25 в северокорейские войска лично присутствовал Ким Чен Ын, оставшийся весьма довольным.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#himars #рсзо #kn-25
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Михаил Подоляк: Украина имеет полное право атаковать Крым с помощью ракет и истребителей
ЗРПК «Панцирь-С» был улучшен для борьбы с РСЗО НАТО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Минобороны России сообщили об отражении крупномасштабного наступления ВСУ
79
Пригожин предложил Зеленскому встретиться в Новой Таволжанке без оружия
59
Почему кандидат в президенты США заявляет о необходимости принуждения Украины к «серьезным уступкам»
7
В составе ДРГ атаковавшей Белгородскую область были бойцы из Польши
25
Власти США убеждены, что Северная Корея до половины своих валютных доходов получает от кибератак
4
Минобороны РФ сообщило об отражении крупномасштабного наступления ВСУ в ДНР
2
Генсек НАТО заявил о готовности Швеции к вступлению в альянс
3
Директор «Уралвагонзавода» Потапов заявил, что колесная артустановка «Мальва» прошла все испытания
5
МО Украины опубликовало ролик намекающий на контрнаступление с подписью "Планы любят тишину"
5
В Киеве продолжают верить в то, что Бахмут не захвачен российскими силами
16
В ходе 8-часового боя в Запорожье ВСУ потеряли 250 бойцов, 16 танков и 21 БМП
13
Пригожин напомнил украинской стороне о долге за военнопленных с Бахмута
2
Показана плата самой быстрой видеокарты на рынке: ASUS RTX 4090 ROG Matrix
2
ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по украинским военным аэродромам
+
Минобороны России показало кадры уничтожения техники ВСУ в ходе наступления
7
Пригожин подтвердил занятие ВСУ части Бахмута - садоводческого товарищества Чемнобылец
2
Кадыров: 70тыс чеченских военнослужащих готовы защитить Белгородскую область и уничтожить агрессоров
16
Украинские военные бросили броневики MaxxPro, соответствующие кадры попали в сеть [Видео]
8
Японский игровой гигант Nintendo уходит из России
4
Появилась информация о мини ПК ASUS PN65 с CPU Intel Meteor Lake Riding Shotgun 14-го поколения
2

Популярные статьи

Валютный гамбит БРИКС уничтожит гегемонию доллара - Bloomberg
12
О том как Noctua преподнесла "сюрприз"
23
30 махов: В Китае построили аэродинамическую трубу для разработки и испытаний гиперзвукового оружия
2
Игровой фастфуд – собираем игровой компьютер для любителей гамбургеров всего за 80 тысяч рублей
13
Андервольтинг видеокарт GeForce RTX 3000 может вызывать падение производительности
34
Компьютерные клубы в России: вчера, сегодня, завтра
31
Редкие спортивные автомобили Renault
1
Итоги гоночного уик-энда 3-4 июня
+
Военный корабль КНР едва не протаранил эсминец ВМС США в Южно-Китайском море — видео
2
ChatGPT ускорил процесс рендера Blender 3d в несколько раз
4

Сейчас обсуждают

hammer.77
08:45
Пиши врага по более, чего его жалеть...А так, хотелось бы документального подтверждения уничтоженной техники.
В Российском МО рассказали об поражённых на южнодонецком направлении 8 танках ВСУ Leopard
overclockers
08:42
фашисты это итальянцы 30х-40х да и то очень не все
Поступают сведения о разрушении плотины Каховской ГЭС в Херсонской области — видео
loaderS
08:41
Что там с Белгородской областью лучше расскажите, как так выходит что граница дырявая?
В Российском МО рассказали об поражённых на южнодонецком направлении 8 танках ВСУ Leopard
Николай Петров
08:39
Смешно, Himars созданный 20 лет назад может запускать ракеты на расстояние до 300 километров. И корейцы спустя столько лет смогли показать только дальность 250 километров и еще неизвестно с какой точн...
В Северной Корее создали РСЗО KN-25, кратно превосходящие американские HIMARS и M270 MLRS
Тихон Вергентьев-Михайлов
08:26
Сам по себе он не нужен, транзакции долгие. Объём ограничен что спровоцирует бесконечный рост и сильную волантильность, а значит инфляцию. Но вот дело совсем не в биткоине, а в распределённых сетях на...
Binance обвиняют в финансовых преступлениях, а биткоин становится всё больше похож на золото
WTF
08:22
Это в ООН так заявили?
Поступают сведения о разрушении плотины Каховской ГЭС в Херсонской области — видео
NullRise
08:20
Т.е. то, что это тут и на других сайтах запощено не в счет? Как обычно "это другое"? )
ISW: В Кремле пока не знают, как реагировать на ситуацию в Белгородской области
Юрий Григорьев
08:19
Ой, а чем же они плохи? Я вот 3 года просидел на X570 aorus master с честными 14 фазами питания без всяких удвоителей . Никаких проблем не знал. Материнка просто топ. Последний год был 5800x3d. И памя...
Выбираем 10 лучших недорогих материнских плат для шестиядерных процессоров в 2023 году
Eppius
08:18
Фотки подбитых Леопердов в студию.
В Российском МО рассказали об поражённых на южнодонецком направлении 8 танках ВСУ Leopard
NullRise
08:17
Скорее уж у него голова там застряла и он её оттуда никак вытащить не может, вот и бредит от безысходности. )
Пригожин предложил Зеленскому встретится в Новой Таволжанке без оружия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем