Четыре года назад в КНДР дали старт испытаниям крупнокалиберной реактивной системы залпового огня повышенной дальности. В августе 2022 года появились первые фото пусковой установки, смонтированной на гусеничном шасси бронемашины.
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Для скрытия уникального технического решения по поводу внешнего вида направляющих, вид и форма этих элементов были специально размыты. По данным северокорейской стороны, опубликованной местной прессой, в ходе испытательных пусков в середине минувшего лета, снаряды РСЗО производства КНДР преодолели расстояние в 250 км. Повторные стрельбы показали такой же результат. Итог многократных испытаний признан положительным.
Как стало известно поздней, существует и вторая версия РСЗО, где в качестве шасси используется колёсный вариант. В качестве которого был выбран четырёхосный вездеход TATRA T815 в бронированном исполнении. Вторым отличием от гусеничной версии можно считать и количество направляющих, уменьшенных в колёсном варианте до четырех вместо шести на гусеничной машине.
Колёсная версия KN-25. Источник фото: missilethreat.csis.org
Со слов Юрия Лямина, старшего сотрудника Центра анализа стратегий и технологий, северокорейская РСЗО KN-25 на данный момент времени является уникальной техникой. Причина же в запуске в режиме залпового огня проводить пуск оперативно-тактических ракет.
Реактивные снаряды комплекса при массе в 3 тонны способны пролететь 380 километров. Помимо стандартной боеголовки головную часть снаряда можно оснастить ядерным зарядом.
Уже поступает информация, что первые образцы начали поступать на вооружение частей реактивной артиллерии КНДР.
При передаче гусеничных версий РСЗО KN-25 в северокорейские войска лично присутствовал Ким Чен Ын, оставшийся весьма довольным.