Ракеты комплекса способны преодолеть 380 километров до цели с возможностью нести ядерное оружие

Четыре года назад в КНДР дали старт испытаниям крупнокалиберной реактивной системы залпового огня повышенной дальности. В августе 2022 года появились первые фото пусковой установки, смонтированной на гусеничном шасси бронемашины.

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Для скрытия уникального технического решения по поводу внешнего вида направляющих, вид и форма этих элементов были специально размыты. По данным северокорейской стороны, опубликованной местной прессой, в ходе испытательных пусков в середине минувшего лета, снаряды РСЗО производства КНДР преодолели расстояние в 250 км. Повторные стрельбы показали такой же результат. Итог многократных испытаний признан положительным.

Как стало известно поздней, существует и вторая версия РСЗО, где в качестве шасси используется колёсный вариант. В качестве которого был выбран четырёхосный вездеход TATRA T815 в бронированном исполнении. Вторым отличием от гусеничной версии можно считать и количество направляющих, уменьшенных в колёсном варианте до четырех вместо шести на гусеничной машине.





Колёсная версия KN-25. Источник фото: missilethreat.csis.org





Со слов Юрия Лямина, старшего сотрудника Центра анализа стратегий и технологий, северокорейская РСЗО KN-25 на данный момент времени является уникальной техникой. Причина же в запуске в режиме залпового огня проводить пуск оперативно-тактических ракет.

Реактивные снаряды комплекса при массе в 3 тонны способны пролететь 380 километров. Помимо стандартной боеголовки головную часть снаряда можно оснастить ядерным зарядом.

Уже поступает информация, что первые образцы начали поступать на вооружение частей реактивной артиллерии КНДР.

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При передаче гусеничных версий РСЗО KN-25 в северокорейские войска лично присутствовал Ким Чен Ын, оставшийся весьма довольным.