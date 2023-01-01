На церемонии передачи реактивных комплексов присутствовал довольный Ким Чен Ын

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Кажется одной страной, спокойно спавшей ночью, станет меньше. Во всяком случае иначе эту новость прочитать не удается. Только представьте, что соседняя страна изобрела боеприпас, способный поразить всю вашу территорию. А вместо обычной боевой части можно "замастырить" тактический ядерный заряд. Как думаете, глубокий сон испарится сразу или "чуть попозже"...

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В воскресенье прошла церемония передачи 30 комплексов РСЗО калибра 600м в северокорейские войска, на мероприятии присутствовал сам высший руководитель КНДР - Ким Чен Ын.





Источник фото: телеграм

Ким рассказал всем присутствующим, что новое вооружение имеют функцию огибания рельефа (прям как наши ракеты), способностью совершать противоракетные маневры. Кроме того, данные снаряды "покрывают" всю территорию Северной Кореи, а для "ужасающего урона" боеголовки можно оснастить тактическим ядерным зарядом.

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По фотографиям видно, что одна установка несет шесть ракет. И да, такого оружия нет пока что ни в одной стране мира - ни в России ни в США. По калибру уж точно.Так что недавние пуски беспилотников для проверки "реакции" южнокорейских ПВОшников - далеко не случайны.