Кажется одной страной, спокойно спавшей ночью, станет меньше. Во всяком случае иначе эту новость прочитать не удается. Только представьте, что соседняя страна изобрела боеприпас, способный поразить всю вашу территорию. А вместо обычной боевой части можно "замастырить" тактический ядерный заряд. Как думаете, глубокий сон испарится сразу или "чуть попозже"...
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В воскресенье прошла церемония передачи 30 комплексов РСЗО калибра 600м в северокорейские войска, на мероприятии присутствовал сам высший руководитель КНДР - Ким Чен Ын.
Источник фото: телеграм
Ким рассказал всем присутствующим, что новое вооружение имеют функцию огибания рельефа (прям как наши ракеты), способностью совершать противоракетные маневры. Кроме того, данные снаряды "покрывают" всю территорию Северной Кореи, а для "ужасающего урона" боеголовки можно оснастить тактическим ядерным зарядом.
По фотографиям видно, что одна установка несет шесть ракет. И да, такого оружия нет пока что ни в одной стране мира - ни в России ни в США. По калибру уж точно.Так что недавние пуски беспилотников для проверки "реакции" южнокорейских ПВОшников - далеко не случайны.