В мировой сети добавили видео поражения военной бронетехники ВСУ, записанное пилотами военной группировки "Восток". Российские лётчики ударных вертолётов приняли самое непосредственное участие в срыве украинского контрнаступления в районе Южно-Донецкого квадрата.
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В кадр попала боевая работа ударных винтокрылых машин Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник", ведущих огонь ракетами по пошедшей на прорыв украинской бронетехнике, большей частью состоящей из машин западного производства. ВСУ попытались пойти в наступление в районе Времьевского выступа.
Источник фото: ria.ru
Сам ролик представляет собой компиляцию охоты за техникой ВСУ с комментариями пилотов боевых машин.
Известно, что 4 июня в воскресенье украинские военнослужащие предприняли попытку продвинуться сквозь оборонительные порядки ВС РФ на Южно-Донецком направлении. Попытка окончилась безуспешно. На утро понедельника 5 июня силы ВСУ в локальном боестолкновении понесли существенные потери и решили отступить.
В 31-й механизированной бригаде ВСУ "недосчитались" 16 танков, 24 БТР и бронеавтомобиля. Сюда можно отнести и американские БМП "Брэдли", выведенные из строя огнём российской стороны.
Так же в кадр попали брошенные броневики американского производства MaxxPro во время боёв на направлении Великая Новоселовка - Угледар.