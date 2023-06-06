Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Пригожин ответил ЛСР*: "Русских на русских не меняю"
Члены запрещенного в России и признанного террористической организацией отряда попросили им "отдать" командира 72-й бригады Романа Винивитина
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
-200000р на 8K Samsung 75" - смотри цену

   Административный руководитель "музыкального ансамбля имени Вагнера" Евгений Пригожин прокомментировал предложение участников запрещенного в России и признанного террористической организацией легиона "Свобода России"*, ответив, что русские на русских не подлежат обмену.

реклама

   5 июня члены легиона "Свобода России" смонтировали ролик, который загрузили в сеть с обращением к Евгению Пригожину, попросив куратора "Музыкантов" совершить обмен пленённых в Белгородской области российских военнослужащих на старшего офицера ВС РФ Романа Винивитина, занимающего должность командира 72-й бригады российской армии. В отряде "Вагнер" подполковника обвиняют в обстреле операторов ЧВК. Причём Винивитин был в состоянии опьянения.


Источник фото: rbk.ru


   Бизнесмен не замедлил с ответом, заявив, "что русских на русских не поменяет". 

   Дав расширенный комментарий, Пригожин рассказал, что подполковник, проходящий службу в 72-й бригаде не был захвачен в плен, а подвергся процедуре задержания, после чего оперативно передан следствию. 

   И как заявил основатель ЧВК "Вагнер", за украинской стороной имеется "должок" по количеству пленных, следовательно российские солдаты должны вернуться домой без всяких условий.

рекомендации
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
-100000р на 65" Samsung Neo QLED 8K Ultra HD
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G
Много <b>4070</b> в Ситилинке
-30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

* организация является запрещённой в России и признана террористической

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#пригожин #чвк &quot;вагнер&quot;
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Пригожин согласился выслать своего представителя на встречу с украинскими диверсантами
Пригожин напомнил украинской стороне о долге за военнопленных с Бахмута
Пригожин подробно рассказал, кто из МО РФ попытался устроить засаду Вагнеру при выходе из Бахмута
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Минобороны России сообщили об отражении крупномасштабного наступления ВСУ
54
Пригожин предложил Зеленскому встретиться в Новой Таволжанке без оружия
52
Почему кандидат в президенты США заявляет о необходимости принуждения Украины к «серьезным уступкам»
7
В составе ДРГ атаковавшей Белгородскую область были бойцы из Польши
25
Минобороны РФ сообщило об отражении крупномасштабного наступления ВСУ в ДНР
2
Генсек НАТО заявил о готовности Швеции к вступлению в альянс
3
МО Украины опубликовало ролик намекающий на контрнаступление с подписью "Планы любят тишину"
5
В Киеве продолжают верить в то, что Бахмут не захвачен российскими силами
16
Власти США убеждены, что Северная Корея до половины своих валютных доходов получает от кибератак
4
В ходе 8-часового боя в Запорожье ВСУ потеряли 250 бойцов, 16 танков и 21 БМП
11
Показана плата самой быстрой видеокарты на рынке: ASUS RTX 4090 ROG Matrix
2
ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по украинским военным аэродромам
+
Директор «Уралвагонзавода» Потапов заявил, что колесная артустановка «Мальва» прошла все испытания
3
Появилась информация о мини ПК ASUS PN65 с CPU Intel Meteor Lake Riding Shotgun 14-го поколения
2
Кадыров: 70тыс чеченских военнослужащих готовы защитить Белгородскую область и уничтожить агрессоров
16
Пригожин согласился выслать своего представителя на встречу с украинскими диверсантами
6
Пригожин опубликовал видео c подполковником, извиняющимся за огонь по ЧВК «Вагнер»
8
Армия РФ поразила двумя ракетами оперативный аэродром ВСУ в Кировоградской области
+
Милли запретил проводить шоу трансвеститов для детей на американских военных базах
1
Пригожин напомнил украинской стороне о долге за военнопленных с Бахмута
1

Популярные статьи

О том как Noctua преподнесла "сюрприз"
22
Валютный гамбит БРИКС уничтожит гегемонию доллара - Bloomberg
9
Игровой фастфуд – собираем игровой компьютер для любителей гамбургеров всего за 80 тысяч рублей
13
"Убить пересмешника" - культовый фильм американского и мирового кинематографа в новых реалиях
5
Андервольтинг видеокарт GeForce RTX 3000 может вызывать падение производительности
33
Компьютерные клубы в России: вчера, сегодня, завтра
29
Итоги гоночного уик-энда 3-4 июня
+
Военный корабль КНР едва не протаранил эсминец ВМС США в Южно-Китайском море — видео
1
ChatGPT ускорил процесс рендера Blender 3d в несколько раз
2
30 махов: В Китае построили аэродинамическую трубу для разработки и испытаний гиперзвукового оружия
+

Сейчас обсуждают

Humanoid99
00:50
сама ты салавата
Валютный гамбит БРИКС уничтожит гегемонию доллара - Bloomberg
Шамиль Джанболатов
00:44
Андервольтинг, в некоторых случаях может угробить чип. Хотя, сам сейчас через программу AMD Ryzen Master, включил автоматическую настройку курвы, а это и есть, как помню, андервольтинг, хотя не совсе...
Андервольтинг видеокарт GeForce RTX 3000 может вызывать падение производительности
DonCarleone
00:43
«Атакующие соединения и воинские части ВСУ понесли существенный урон», — говорится в сообщении. Минобороны утверждает, что украинская сторона потеряла более 1,5 тыс. военнослужащих, 28 танков, в том ч...
Западная пресса увидела первые признаки начала контрнаступления Украины
DonCarleone
00:41
«Атакующие соединения и воинские части ВСУ понесли существенный урон», — говорится в сообщении. Минобороны утверждает, что украинская сторона потеряла более 1,5 тыс. военнослужащих, 28 танков, в том ч...
Видео поражения бронетехники ВСУ вертолётами ВКС РФ при отражении наступления попало в интернет
Миролюбец
00:41
Из пушки по воробьям....точнее по хохляцким дрг...а они то здесь,то там. И хрен из этой штуки в них попадешь,тем более что они растворяются среди населения,а по своим не годится стрелять...
Директор «Уралвагонзавода» Потапов заявил, что колесная артустановка «Мальва» прошла все испытания
Шамиль Джанболатов
00:30
Кстати, через USB переходник от Ugreen в своей смартприставке пытался обойти ограничение 100 мегабит, у сетевого порта. Но получил только 150 мегабит. USB2 должен давать 480 мегабит, если другие USB у...
Для чего нужен порт Ethernet и почему в современных ноутбуках его больше нет
Светлана Паршина
00:19
Раз они начали по всей линии фронта, то получается они не знают истинного положения, расположения и т.д. российских войск. Они теперь это узнают боем по всей линии соприкосновения ))) Сдохнет больше
Западная пресса увидела первые признаки начала контрнаступления Украины
bydlonull
00:18
Ахуеть, бро! Русский ГитХаб уже получает заявки на вступление, долбаная весть для всего айтишного комьюнити! Мы этого события ждали, а теперь бум - настало! Шайтан, уже 80 заявок от нормиков, косых и ...
Моддер собрал "невидимый" ПК с прозрачным голограммоподобным дисплеем
Шамиль Джанболатов
00:18
Широкий канал и создает кучу проблем, специалисты не советуют, еще и вай-фай устройства работают не плтерпаилам, а кто-то во что горазд
Для чего нужен порт Ethernet и почему в современных ноутбуках его больше нет
Евгений Анохин
00:12
Есть видео с стороны ВСУ на котором они рассредоточились и берут эти окопы.
Бойцы ВСУ бросили 4 американских броневика MaxxPro в ходе неудачной атаки под Угледаром
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем