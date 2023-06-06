Члены запрещенного в России и признанного террористической организацией отряда попросили им "отдать" командира 72-й бригады Романа Винивитина

Административный руководитель "музыкального ансамбля имени Вагнера" Евгений Пригожин прокомментировал предложение участников запрещенного в России и признанного террористической организацией легиона "Свобода России"*, ответив, что русские на русских не подлежат обмену.

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5 июня члены легиона "Свобода России" смонтировали ролик, который загрузили в сеть с обращением к Евгению Пригожину, попросив куратора "Музыкантов" совершить обмен пленённых в Белгородской области российских военнослужащих на старшего офицера ВС РФ Романа Винивитина, занимающего должность командира 72-й бригады российской армии. В отряде "Вагнер" подполковника обвиняют в обстреле операторов ЧВК. Причём Винивитин был в состоянии опьянения.





Источник фото: rbk.ru





Бизнесмен не замедлил с ответом, заявив, "что русских на русских не поменяет".

Дав расширенный комментарий, Пригожин рассказал, что подполковник, проходящий службу в 72-й бригаде не был захвачен в плен, а подвергся процедуре задержания, после чего оперативно передан следствию.

И как заявил основатель ЧВК "Вагнер", за украинской стороной имеется "должок" по количеству пленных, следовательно российские солдаты должны вернуться домой без всяких условий.

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* организация является запрещённой в России и признана террористической