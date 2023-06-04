Первоначально украинская машина РСЗО после отстрела пакетов ракет попыталась скрыться, но её местоположение засёк российский разведывательный аппарат

На порядок упала цена компа MSI на i7 12700

На порядок упала цена компа MSI на i7 12700

Наряду с отечественными БПЛА, управляемые снаряды "Краснополь" есть то самое средство, наиболее часто поражающее бронированную и иную технику ВСУ в зоне проведения российской спецоперации на Украине. Помимо чисто боевых машин, такие снаряды успешно справляются с задачами по разрушению мест массового скопления живой силы и различных складов.

реклама

В сети Интернет появилось очередное подтверждающее видео, на котором артиллеристы ЗВО поразили военные цели ВСУ в Харьковской области с помощью "Краснополя".





Источник фото: rt.ru





Ощутили на себе поражающие качества российского корректируемого вооружения две машины украинского РСЗО "Град". По появившимся в сети кадрам отчётливо видно, как после использования пакета снарядов военнослужащие ВСУ пытаются поменять позицию, и вроде бы им это удаётся. Но всё это время за ними наблюдал российский разведывательный БПЛА.

После чего соответствующие координаты поступили артиллеристам. А дальше "Краснополь" прилетает по пусковой установке, замаскированной в лесополосе.

Вторым выстрелом так же успешно поражается ангар, где укрывались украинские солдаты и офицеры.

В настоящее время прошёл все необходимые испытания "Краснополь" для вооружения ударных отечественных БПЛА, способный поражать с воздуха американский "Abrams" и "Leopard".





рекомендации -40% на Xiaomi 12X в Ситилинке - надо брать -100000р на 65" Samsung Neo QLED 8K Ultra HD -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке RTX 3070 за 45 тр в Регарде 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр



