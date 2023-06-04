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С помощью снаряда "Краснополь" был поражен "Град" ВСУ, ранее до этого атаковавший ВС РФ [Видео]
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   Наряду с отечественными БПЛА, управляемые снаряды "Краснополь" есть то самое средство, наиболее часто поражающее бронированную и иную технику ВСУ в зоне проведения российской спецоперации на Украине. Помимо чисто боевых машин, такие снаряды успешно справляются с задачами по разрушению мест массового скопления живой силы и различных складов.

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   В сети Интернет появилось очередное подтверждающее видео, на котором артиллеристы ЗВО поразили военные цели ВСУ в Харьковской области с помощью "Краснополя".


Источник фото: rt.ru


   Ощутили на себе поражающие качества российского корректируемого вооружения две машины украинского РСЗО "Град". По появившимся в сети кадрам отчётливо видно, как после использования пакета снарядов военнослужащие ВСУ пытаются поменять позицию, и вроде бы им это удаётся. Но всё это время за ними наблюдал российский разведывательный БПЛА.

   После чего соответствующие координаты поступили артиллеристам. А дальше "Краснополь" прилетает по пусковой установке, замаскированной в лесополосе.

   Вторым выстрелом так же успешно поражается ангар, где укрывались украинские солдаты и офицеры.

   В настоящее время прошёл все необходимые испытания "Краснополь" для вооружения ударных отечественных БПЛА, способный поражать с воздуха американский "Abrams" и "Leopard".


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#краснополь #град
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