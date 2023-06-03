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Российский спецназ разгромил отряд украинской военной разведки при атаке ГУР на Белгородскую область
Украинские диверсанты пытались проникнуть на территорию приграничного Шебекинского района
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   Российские спецподразделения провели приграничную операцию подавления, в ходе которой смогли разгромить спецгруппу ГУР ВСУ. Украинские разведчики пытались проникнуть на сопредельную территорию Белгородской области.

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   Российские военкоры рассказали, что украинские диверсанты, входящие в "Русский добровольческий корпус" (запрещен в РФ как террористическая организация) пытались проникнуть в приграничные районы РФ. Соответствующее задание было направлено от руководства военной разведки Украины.


Источник фото: rg.ru


   Во время многочисленных обстрелов приграничный город Шебекино принял на себя не менее 850 разнокалиберных снарядов. И всё это только за один сутки 1 июня. 

    Это не первый случай неудачных попыток совершить вторжение на Белгородчину со стороны диверсионно-разведывательных групп принадлежности Украины. Целей у таких попыток проникновений две: демонстрация якобы силы украинских групп и запугивание жителей приграничного региона.

   Помимо регулярных артобстрелов Белгород и прилегающие районы атакуют БПЛА, целями которых являются местные заводы и объекты гражданской инфраструктуры.

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   Один из кадров успешного отражения атаки на Белгородскую область показало отечественное МО.

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