Украинские диверсанты пытались проникнуть на территорию приграничного Шебекинского района

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Российские спецподразделения провели приграничную операцию подавления, в ходе которой смогли разгромить спецгруппу ГУР ВСУ. Украинские разведчики пытались проникнуть на сопредельную территорию Белгородской области.

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Российские военкоры рассказали, что украинские диверсанты, входящие в "Русский добровольческий корпус" (запрещен в РФ как террористическая организация) пытались проникнуть в приграничные районы РФ. Соответствующее задание было направлено от руководства военной разведки Украины.





Источник фото: rg.ru





Во время многочисленных обстрелов приграничный город Шебекино принял на себя не менее 850 разнокалиберных снарядов. И всё это только за один сутки 1 июня.

Это не первый случай неудачных попыток совершить вторжение на Белгородчину со стороны диверсионно-разведывательных групп принадлежности Украины. Целей у таких попыток проникновений две: демонстрация якобы силы украинских групп и запугивание жителей приграничного региона.

Помимо регулярных артобстрелов Белгород и прилегающие районы атакуют БПЛА, целями которых являются местные заводы и объекты гражданской инфраструктуры.

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Один из кадров успешного отражения атаки на Белгородскую область показало отечественное МО.