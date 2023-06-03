Кроме того высокопоставленный европейский функционер рассказал почему поддержка Украины не прекратится

Украинский конфликт несёт тяжёлое бремя испытаний для жителей Европы. Так считает Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, посетивший форум по обороне и безопасности в "Шангри-Ла диалог".

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Из-за введения санкций против России, правительства европейских стран потратили в общей совокупности около 700 млрд. евро на поддержку бизнеса и местных жителей. Из интересного: "цена санкций" в 10 раз превышает всю ту сумму, направленную на поддержку Украины со стороны Европы.





Источник фото: ntv.ru





Между тем Боррель поделился мнением, согласно которому он знает как быстро остановить конфликт на Украине. Для этого условному объединённому Западу просто нужно отказаться от поддержки официального Киева и конфликт прекратится за считанные дни сам.

Но из-за противостояния с Россией Баррель считает, что Запад не может бросить поддержку официальной украинской власти. Причина же кроется по мысли высокопоставленного европейского функционера не в финале противостояния, а в пользу кого он завершится.

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И как считает главный "МИДовец" ЕС, поражение Банковой превратит Украину во вторую Беларусь, что недопустимо абсолютно. Поэтом передача вооружения Киеву не прекратится из-за "стремления к миру".