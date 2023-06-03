В соцсетях появился ролик противостояния между российским и украинским танковыми экипажами, проходившем на "пистолетной дистанции". С российской стороны принимал участие воинский коллектив 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, структурно принадлежащей к Северному флоту.
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БПЛА ВС РФ заснял движение украинской тяжело бронированной машины вдоль поля, причем башня танка развернута в сторону российских сил.
Рядом в посадке в засадной позиции стоит российский Т-80БВМ, "глазами и ушами" которого является разведывательный дрон ВС РФ. Используя идеальный тайминг экипаж российского танка выезжает из-за укрытия и производит молниеносный выстрел.
Источник фото: lenta.ru
Огонь со сверхкороткой дистанции прошивает два слоя броневого покрытия: защиту корпуса и динамическую защиту. Украинская машина практически сразу вспыхивает, не в силах противостоять выстрелу 125-мм оперённого снаряда для борьбы с бронированной техникой.
По сообщению российского МО, с начала СВО военнослужащие ВС РФ вывели из строя 9352 танка и иной бронированной техники ВСУ.
В сети распространяется видео на котором два FPV-дрона российской армии смогли поразить украинский танк последовательными ударами.