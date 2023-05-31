Высокопоставленный польский дипломат, занимающий должность пресс-секретаря польского МИДа, Лукаш Ясина, отправлен в бессрочный отпуск из-за высказывания по поводу Волынской резни, рассказывает радиостанция RMF FM. В качестве источника информации называются анонимные дипломаты из внешнеполитического ведомства Польши.
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Источник фото: sn-gazeta.ru
Именно так отреагировала официальная Варшава после слов собственного функционера МИД, посчитавшего, что Польша ждёт извинений от Украины и её лидера - президента Владимира Зеленского за Волынскую резню, учинённую в 1943-1944 годах.
Ещё в середине мая украинский посол в Польше Василий Зварыч "объяснил", что любые попытки Украине или её лидеру, показать как нужно вести себя по отношению прошлому между двумя соседними государствами, являются неприемлемыми и досадными.
И как сделала выводы RMF FM, наиболее вероятно Ясина после "окончания" бессрочного отпуска не вернётся на прежнюю должность.
А тем временем в НАТО ищут иностранных пилотов, способных управлять советской боевой техникой и "изъявивших желание" отправиться на Украину.