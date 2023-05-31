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Страны-участницы НАТО подыскивают пилотов на советскую авиатехнику для Украины
Планируется сформировать до 4 авиаполков
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   Сейчас иностранные спецслужбы стран НАТО, в особенности таких как США и островного государства (Великобритании), "стараются не спать", разыскивая действующих или недавно ушедших в отставку пилотов, способных управлять авиатехникой советского производства, и проявляющих желание к сотрудничеству с военным альянсом. 

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   И как сообщает иностранная пресса, таких специалистов в достаточном количестве много в Турции, куда перебрались жители экс-СССР и из стран Азии и Африки, знакомых с навыками пилотирования советских самолётов и вертолётов. 


Источник фото: МиГ-29


   Как уточнено, больше всего нужны лётчики таких боевых машин, как Су-24, Су-25, МиГ-29 и вертолётов Ми-8, Ми-24. 

   И это, как говорится, не с проста ж: так называемая "авиационная коалиция" из западных стран хочет помочь создать ВСУ четыре новых авиаполка. Конечно, можно подготовить и украинских авиаторов, но такой подход займет слишком много времени, да и на Украине нет 100 самолётоединиц.

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   В открытые источники просочилась информация о тайных переговорах с жителями Афганистана, Анголы, Египта и Ливии, имеющими необходимые лётные навыки для управления советской авиационной техникой. 

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#миг-29 #миг-29 upg
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