Сейчас иностранные спецслужбы стран НАТО, в особенности таких как США и островного государства (Великобритании), "стараются не спать", разыскивая действующих или недавно ушедших в отставку пилотов, способных управлять авиатехникой советского производства, и проявляющих желание к сотрудничеству с военным альянсом.
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И как сообщает иностранная пресса, таких специалистов в достаточном количестве много в Турции, куда перебрались жители экс-СССР и из стран Азии и Африки, знакомых с навыками пилотирования советских самолётов и вертолётов.
Источник фото: МиГ-29
Как уточнено, больше всего нужны лётчики таких боевых машин, как Су-24, Су-25, МиГ-29 и вертолётов Ми-8, Ми-24.
И это, как говорится, не с проста ж: так называемая "авиационная коалиция" из западных стран хочет помочь создать ВСУ четыре новых авиаполка. Конечно, можно подготовить и украинских авиаторов, но такой подход займет слишком много времени, да и на Украине нет 100 самолётоединиц.
В открытые источники просочилась информация о тайных переговорах с жителями Афганистана, Анголы, Египта и Ливии, имеющими необходимые лётные навыки для управления советской авиационной техникой.