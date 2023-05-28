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Украинский чиновник: Киев пережил самую масштабную атаку БПЛА за всё время проведения СВО [Видео]
Так же во время массированных ударов российских дронов-камикадзе в украинском мегаполисе многие жители заметили небольшое землетрясение
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   Сегодняшней ночью воздушная тревога прозвучала практически на всей территории Украины. А столичный Киев пережил самую массированную атаку БПЛА за всё время российской спецоперации на территории восточноевропейской республики. Так утверждают местные чиновники из военной администрации столичного города.

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   В самом граде на Днепре воздушная тревога продолжалась не менее шести часов с полуночи до шести утра. Силы ВС РФ провели атаку на украинскую столицу с двух направлений - с южного и восточного. Летели барражирующие боеприпасы "Герань". Причём маневренные действия продолжались серией из нескольких волн. Местные паблики полнились сообщениями горожан о многочисленных "хлопках". 


Источник фото: kp.ru


   Но помимо прилётов фиксировалось и не такое типичное для относительно равнинного мегаполиса природное явление как землетрясение низкой интенсивности. Предположительно случилась детонация большого склада со снарядами. Но всевозможные прилёты категорически отрицают украинские власти, считая что ПВО ВСУ сбило не менее 40 беспилотных аппаратов. 


   А тем временем по сети распространились видеокадры неудачного перехвата зенитной ракеты украинского ПВО сегодняшней ночью. На видео отчетливо видно, что запущенный боеприпас не смог перехватить цель, а упал на жилые кварталы.

   И Как считает портал 19FortyFive, сейчас на СВО случился коренной перелом в пользу России.

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#сво #киев #атака бпла киева
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