Бывший руководитель российского космического ведомства Дмитрий Рогозин считает, что российские военнослужащие с большим нетерпением и куражом ожидают предполагаемого украинского контрнаступления. Экс-глава Роскосмоса, прибывающий в настоящий момент непосредственно в зоне СВО, утверждает, что российские боевые подразделения на 100% готовы к потенциальному бою с ВСУ.
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Так же руководитель группы "Царские волки" рассказал о метеоусловиях, не сильно лояльных к тяжело бронированной технике, так как текущая погода в Запорожской области, где предположительно должен пройти главный удар ВСУ, "нестабильна" и значительно затруднит продвижение танков и другой техники по местным полям и степи.
Источник фото: mk.ru
Продолжительные ливни сделали свое дело, размыв транспортные направления, а поля похожи на самые настоящие болота. Передвигаться по такой поверхности танки смогут, но будут значительно стеснены в возможностях маневрирования и скоростного передвижения.
Поэтому Рогозин решил дать "дельный совет" военнослужащим ВСУ не торопиться на встречу со своей погибелью в лице Русской армии.
Правда высокопоставленный функционер в прошлом сделал замечание, что высокий моральный дух, которым определённо пропитаны российские бойцы, не плохо бы было "подпитать" столь необходимыми боеприпасами и желаемым учащением работы российской бомбардировочной авиации.
Тем временем лётчики ВКС РФ поразили колонну тяжелой техники на Запорожском направлении рядом с Ореховым во время своего превентивного удара по выдвигающемуся оппоненту.