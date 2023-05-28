Как сообщил политик, российская армия полна решимости дать хороший бой украинской армии. Но ВС РФ на Запорожском направлении необходимо больше боеприпасов

Бывший руководитель российского космического ведомства Дмитрий Рогозин считает, что российские военнослужащие с большим нетерпением и куражом ожидают предполагаемого украинского контрнаступления. Экс-глава Роскосмоса, прибывающий в настоящий момент непосредственно в зоне СВО, утверждает, что российские боевые подразделения на 100% готовы к потенциальному бою с ВСУ.

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Так же руководитель группы "Царские волки" рассказал о метеоусловиях, не сильно лояльных к тяжело бронированной технике, так как текущая погода в Запорожской области, где предположительно должен пройти главный удар ВСУ, "нестабильна" и значительно затруднит продвижение танков и другой техники по местным полям и степи.









Источник фото: mk.ru





Продолжительные ливни сделали свое дело, размыв транспортные направления, а поля похожи на самые настоящие болота. Передвигаться по такой поверхности танки смогут, но будут значительно стеснены в возможностях маневрирования и скоростного передвижения.

Поэтому Рогозин решил дать "дельный совет" военнослужащим ВСУ не торопиться на встречу со своей погибелью в лице Русской армии.

Правда высокопоставленный функционер в прошлом сделал замечание, что высокий моральный дух, которым определённо пропитаны российские бойцы, не плохо бы было "подпитать" столь необходимыми боеприпасами и желаемым учащением работы российской бомбардировочной авиации.

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Тем временем лётчики ВКС РФ поразили колонну тяжелой техники на Запорожском направлении рядом с Ореховым во время своего превентивного удара по выдвигающемуся оппоненту.