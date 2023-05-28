По крупицам в мировой сети Интернет просачивается информация о том, что на ряде нескольких направлений в зоне российской спецоперации авиация ВКС РФ и артиллерия ВС РФ смогли поразить военные цели. По некоторым данным по подразделениям ВСУ, выжидающим начало анонсированного контрнаступления, была нанесена смешанная серия ударов, состоящая из обстрела бомб и ракет, по решившим проявить фронтовую активность украинским силам. Сообщается, что налёту подверглись части ВСУ в "ореховском квадрате", что в Запорожской области.
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Источник фото: radiosputnik.ria.ru
В ходе утренней сводки поступили сведения о выдвижении противостоящих сил ВСУ с подключением групп бронированной техники, состоящих из смешанной колонны танков и БМП. После выдвижения бронированного кулака украинских машин по ним отработала российская авиация. Повреждено около 4 шт., расположенных в разрезе от Малых Щербаков до Новоандреевки западнее Орехова.
После налёта самолётов ВКС РФ части украинской пехоты и оставшиеся техники решили замаскироваться в ближайших лесных зонах, но тут же по ним отработала артиллерия ВС РФ.
Кроме того атаке подверглись и военные цели в Харьковской области, где были поражены 2 опорника в зоне Купянского квадрата и сосредоточение сил ВСУ в северной оконечности области.