Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Руководство ЧВК "Вагнер" утверждает, что операторы Оркестра ликвидировали 70 000 бойцов ВСУ
Помимо живой силы было поражено большое количество боевой техники: от танков до самолётов, включая установки ПВО
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-200000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр

   Командиры "музыкального ансамбля имени Вагнера", солдаты которого действуют в зоне российской спецоперации на Украине, говорят что операторами отряда с марта 2022 года по май 2023 было поражено не менее 72 тыс. военнослужащих украинской армии.

реклама

   Согласно данным предоставленной таблицы, потери ВСУ на годовой период (точнее 14 месяцев) в тяжелой бронированной технике составили 300 танков, примерно 600 БМП, 131 БТР, от 1100 штук иных бронированных машин и не менее 2000 обычного автотранспорта.


Источник фото: lenta.ru


   "Досталось" и артиллерии, где в различной степени было разрушено около 3155 миномётов всех видов, 124 САУ и более 80 машин РСЗО. Серьёзный урон был нанесён системам ПВО/ПРО, где пострадало 45 единиц и 149 различных РЭБ и РЛС-станций.


Источник фото: телеграм-канал МИГ


   Не смогла остаться целой и авиация ВВСУ. Операторами "Вагнера" были перехвачены 5 боевых самолётов и 4 вертолёта.

   Так же музыканты "переварили" 1600 ДОТов, 533 опорных пункта различного уровня, около 500 складов различного назначения. Нанесён колоссальный ущерб и военной инфраструктуре в виде мостовых переходов (36) и переправ (19).

рекомендации
Дешевая 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

   Всего за этот период было пленено около 500 военнослужащих ВСУ.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#чвк &quot;вагнер&quot; #чвк&quot; вагнер&quot;
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Пригожин предупредил обмениваемых пленных: Если в следующий раз вас увидим - сами знаете результат
Пригожин: если не потребуется помощь в Украине, то мы можем за пару месяцев освободить другую страну
Пригожин будет бороться с дезинформацией в сети с помощью проекта "ЧВК "Вагнер". Второй фронт"
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Подоляк: ЧВК "Вагнер" не позволят вывести свои войска из Бахмута, а Пригожин теперь соперник властей
51
Пригожин объявил о выводе ЧВК Вагнер из Бахмута, но оставил в городе двух бойцов
32
Пригожин рассказал о судьбе Артёмовского завода шампанских вин, который планировал передать хозяевам
17
Жители Нидерландов осыпали подбитый российский танк Т-72 цветами
14
Doogee V20 Pro с тепловизором станет главной их трёх новинок этого производителя
+
В Америке создают искусственный интеллект коллектора - звонить и выбивать долги будет бот
4
Глава Генштаба США: Украина отвоюет свои территории, но не в ближайшее время
16
Минобороны сообщило о перехвате двух поставленных Британией Украине крылатых ракет большой дальности Storm Shadow
8
Пригожин посетил тыловой лагерь ЧВК «Вагнер» и показал на видео, как учатся и отдыхают «музыканты»
12
Вашингтон собирается отправить истребители пятого поколения на Украину
41
Бельгийский исследователь: Украина будет десятилетиями платить по западным долгам
21
Снаряды с урановыми наконечниками переданы четырем танковым бригадам ВСУ на трех направлениях
6
ВСУ проверили пушку португальских Leopard 2A6 на советских танках Т-62МВ
16
Пригожин исполнил обещание и вернул тело бойца из США в рамках обмена пленными
+
В Германии начали эксперимент с лазером, который поможет создать и обнаружить темную материю
3
ВС РФ ночью нанесли массированный ракетный удар по складам боеприпасов ВСУ
3
Илону Маску разрешили провести испытания мозговых имплантов на людях
2
Испытания доработанного с учётом опыта СВО автомата АК-12 завершатся уже в следующем месяце
3
Ethereum (ETH) держится лучше BTC, несмотря на падение рынка
+
Представлен новый рейтинг суперкомпьютеров
+

Популярные статьи

Почему радиолампы, производимые в СССР с 1919 года, до сих пор незаменимы в оборонке, космосе и быту
42
Тестирование золотого GeForce'а, или что лучше для видеопамяти - объём или шина
144
Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно Fallout: New Vegas - Ultimate Edition
14
Как горе-сборщики унижают производительность актуального железа
23
Краткое тестирование в игре Scars Above
3
Все, что известно о перспективной Sony PlayStation Project Q
22
Тайвань пытается укрыться от Китая под “ядерным зонтиком” США
9
Продолжаю работу над проектом ChimbaBench, и как забытая строчка кода решила большую проблему
12
Самая бюджетная геймерская сборка мая 2023 для ультимативных настроек графики в 4К всего за 370 000р
5
Почему ЗРК MIM-104 "Patriot" называют "мусоровозом с гидроприводом"
+

Сейчас обсуждают

star5
01:09
Вот его торкнула! Несколько дней наверное отходить будет. Весело у них там на банковой живётся.
Михаил Подоляк выдвинул России условия, при которых Киев пойдёт на мирные переговоры
babuka
01:09
Тесты лешего - мусор..кажется что в голове лешего - каша, манная с комочками
Как горе-сборщики унижают производительность актуального железа
Константин Голубков
01:08
Да здравствует Чернобыль 2!!!Да настанет время,когда лондонский Тауэр будет светиться в темноте урановым цветом!
Снаряды с урановыми наконечниками переданы четырем танковым бригадам ВСУ на трех направлениях
Boris Kopyltsov
01:05
Вопрос объём памяти имеет значение. RX 470 8gb всё ещё в строю, а её сверстники из зелёного лагеря уже попадают в пункты переработки втор-сырья.
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
ffe
00:53
вот это осадил! а иди-ка ты нахер, митя, со своими унылыми вопросами и этого, вон, спеца по психушкам с собой прихвати
В МИД РФ объяснили, при каких условиях возможно мирное урегулирование на Украине
Лев корл
00:52
Американцы думают, что их небоскребы простоят 100 тысяч лет и полностью уйдут под землю... Видимо, продавили идею как повод попилить бюджет города))
Некоторые мегаполисы опускаются под весом застройки - Нью-Йорк до 2 миллиметров в год
Владимир Дранников
00:51
Я всё ещё торчу на ROG Z490
MSI готовит серию материнских плат Z790 MAX с поддержкой Wi-Fi 7 и 5 GbE LAN
Надежда Непша
00:51
Диву даёшься от таких заявлений. Россия ещё жалеет этих помешанных на своей сказке даже сейчас, когда идёт война. Сказка то кончилась. Была у них жизнь как сказка, когда страна СССР вкладывалась в Укр...
В Киеве выдвинули встречные требования к РФ для мирного урегулирования конфликта: репарации, разоружение, и денуклеаризация
Вася Лысый
00:43
Самолеты советские, ракеты советские, атомные реакторы советские, пути ж/д хер знает куда строите, единственное что у вас свое это железо)))), новые трассы которые ремонтируете каждый год, хорошо корр...
Почему удар российского "Кинжала" по ЗРК Patriot в Киеве сильно обнадежил Северную Корею - MWM
Денис Гагаев
00:39
Аффтар, убей сибя ап стену! Серьёзно, если пишешь для широкой публики - потрудись вычистить текст.
О быстрейшем твердотельном накопителе, обладающим скоростью оперативной памяти и состоящем из неё же
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем