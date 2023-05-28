Помимо живой силы было поражено большое количество боевой техники: от танков до самолётов, включая установки ПВО

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Командиры "музыкального ансамбля имени Вагнера", солдаты которого действуют в зоне российской спецоперации на Украине, говорят что операторами отряда с марта 2022 года по май 2023 было поражено не менее 72 тыс. военнослужащих украинской армии.

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Согласно данным предоставленной таблицы, потери ВСУ на годовой период (точнее 14 месяцев) в тяжелой бронированной технике составили 300 танков, примерно 600 БМП, 131 БТР, от 1100 штук иных бронированных машин и не менее 2000 обычного автотранспорта.





Источник фото: lenta.ru





"Досталось" и артиллерии, где в различной степени было разрушено около 3155 миномётов всех видов, 124 САУ и более 80 машин РСЗО. Серьёзный урон был нанесён системам ПВО/ПРО, где пострадало 45 единиц и 149 различных РЭБ и РЛС-станций.





Источник фото: телеграм-канал МИГ





Не смогла остаться целой и авиация ВВСУ. Операторами "Вагнера" были перехвачены 5 боевых самолётов и 4 вертолёта.

Так же музыканты "переварили" 1600 ДОТов, 533 опорных пункта различного уровня, около 500 складов различного назначения. Нанесён колоссальный ущерб и военной инфраструктуре в виде мостовых переходов (36) и переправ (19).

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Всего за этот период было пленено около 500 военнослужащих ВСУ.